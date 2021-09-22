هل يمكن الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا معًا ؟ مع ارتفاع التكهنات بموجة ثالثة من جائحة كورونا، كان هناك أيضًا ارتفاع مقلق في عدد الأمراض الفيروسية والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا. وتكرر هذا السيناريو في أماكن عديدة من العالم ، حيث ارتفعت الحالات بشكل مطرد مع متغير دلتا.

حتى بعد التأكيد بشدة على ضرورة لقاحات COVID-19 في هذه المرحلة ، يتفق بعض الخبراء أيضًا على أنه يجب علينا أيضًا الانتباه إلى الحصول على لقاحات الإنفلونزا المحدثة والوقاية من الإصابات المحتملة. في حين أن الكثيرين يمكن أن يشككوا في ضرورة الحصول على لقاح الأنفلونزا في الوقت الحالي ، إلا أنه يمكن أن تكون هناك أيضًا بعض الشكوك حول الحصول على لقاحين في نفس الوقت ، نظرًا لوجود الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها والأمور التي لا يجب اتباعها مع تطعيم COVID-19 . لذا ، هل يمكن الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا معًا ؟ وهل هذا آمن؟

هل يمكن الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا معًا؟

لماذا الحصول على لقاح الأنفلونزا ضروري الآن؟

على الرغم من حقيقة أن COVID-19 والإنفلونزا هما من أمراض الجهاز التنفسي في المقام الأول والتي تظهر نفس الأعراض ، فإن الاعتماد على لقاح COVID-19 وحده لا يمكن أن ينقذنا من الأنفلونزا والأمراض التنفسية. في حين أن بعض الإجراءات مثل الحجر والتباعد حالت دون تفاقم الإنفلونزا ، إلا أنه كان هناك ارتفاع حاد في أمراض الإنفلونزا الفيروسية وما يتصل بها. في بلدان مثل الولايات المتحدة ، التي تشهد معارك متكررة للإنفلونزا ، كان هناك تدفق حاد في الحالات أيضًا. إن الحصول على لقاح الإنفلونزا في الوقت المناسب ، في أي وقت لا يمكن أن يمنع الشخص من الإصابة بالأنفلونزا فحسب ، ولكنه أيضًا لا يضعف دفاعات الجسم المناعية لحمايتك من خطر COVID-19.

لقاحات الإنفلونزا، التي تحصل أيضًا على تحديث منتظمة من عام إلى آخر، تم اختبارها جيدًا ومراقبتها علميًا لمنع فرص الإصابة بالعدوى بشكل جذري، حتى قبل ظهور لقاحات COVID-19.

هل يمكن الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا معًا؟

لماذا نحتاج إلى لقاح الإنفلونزا مع لقاح COVID-19؟

خففت الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها أثناء تفشي فيروس كوفيد -19 العام الماضي من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا وجعلت تفشي المرض "معتدلاً". ومع ذلك ، نظرًا لأنهم يميلون إلى حمل أعراض نسبية ومهاجمة الجسم بوسائل مماثلة، يعتقد الكثيرون أن لقاح COVID-19 سيحميهم أيضًا من الأنفلونزا. هذا ليس صحيحا. لا يقتصر الأمر على كون كل من COVID-19 والإنفلونزا ناجمان عن فيروسين مختلفين، فإن لقاحًا لأحدهما لن يكون ضروريًا للحماية من الآخر.

ونظرًا لأن حالات الإنفلونزا تميل إلى الارتفاع في الأشهر الحالية تقريبًا ، فقد دعا الخبراء الناس إلى المواظبة على اخذ لقاح الإنفلونزا وتطعيم COVID-19 ، إذا لم يكونوا قد فعلوا بالفعل لحماية صحتهم وصحة من حولهم.

هل يمكن الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا معًا؟

لقاح الأنفلونزا ولقاح COVID-19: هل يجب أن تباعد بينهما؟

الآن ، بينما نحتاج إلى الوعي والحاجة ذات الأولوية لغير الملقحين للحصول على لقاح الأنفلونزا و COVID-19 ، فمن الممكن أن يشعر الناس بالقلق بشأن الحصول على اللقاحات معًا أو التناقضات المحتملة.

مع لقاحات COVID-19 ، عادة ما يكون هناك الكثير من المحاذير والنصائح. في الأشهر السابقة، عندما بدأ التطعيم للتو، كان هناك اعتقاد قوي بضرورة تأجيل أي تطعيم آخر عند الحصول على لقاح COVID-19. ومع ذلك ، مع توفير المزيد من الوضوح والبحث ، أوضحت هيئات الخبراء ، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أنه من الآمن تمامًا الحصول على اللقاح والتطعيم في نفس الوقت تقريبًا، التطعيم المزدوج لن يؤذي الجسم بأي شكل من الأشكال.

ولكن بشكل عام ، يُنصح الأشخاص المؤهلون للتلقيح بأن يباعدوا بين لقاحات اللقاح أسبوعين على الأقل حتى لا يكون هناك تناقضات أو ردود فعل مفرطة. ومع ذلك ، الآن مع ظهور الحاجة ، يرى الخبراء أن الحصول على اللقاحان معًا قد لا ينطوي على مخاطر محتملة أيضًا ، وسيكون القيام بذلك آمنًا.

هل يمكن الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا معًا؟

هل يمكن إعطاء حقن معززة مع لقاحات الإنفلونزا؟

يقوم العلماء حاليًا بتحليل آثار الجرعة المعززة لـ COVID-19 مع لقاحات الإنفلونزا المحدثة. في حين أن الجرعات المعززة أصبحت ضرورة لأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة ، فإن الدراسات جارية لاختبار ما إذا كان من الممكن إصدار اللقاحين معًا ، مع وجود احتمال أكبر لتحول COVID-19 إلى فيروس آخر قادر على التسبب في الأوبئة ، واحتمالية أعلى لطلب لقاحات متكررة مع تقدمنا ​​في الحركة.

هل يمكن الحصول على لقاح كورونا ولقاح الأنفلونزا معًا؟

التطعيم المزدوج يمكن أن يقي من مخاوف "وباء مزدوج"

إلى جانب فوائد تجنب مرض الأنفلونزا، يعتقد الخبراء أيضًا أن التطعيم في الوقت المناسب في الوقت الحالي يمكن أن يمنع حدوث تفجر محتمل للوباء مزدوج، أي COVID-19 والإنفلونزا معًا. لا يمكن أن يكون من الصعب التعامل معه فحسب ، بل يمكن أن يؤدي عدم التطعيم أيضًا إلى زيادة الضغط على المستشفيات وأزمة الموارد. لا ننسى أن عدم التطعيم قد يعرض الجسم لمزيد من المصاعب.

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