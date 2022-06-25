هل يمكنك تناول الطعام المجمد بعد تاريخ انتهاء الصلاحية ؟

الطعام المجمد بالتأكيد يملأ الفريزر الخاص بك، بما في ذلك الخضار والفواكه والآيس كريم واللحوم والأطعمة الجاهزة وغيرها، وإذا لاحظت أن تاريخ الطعام المجمد قد انقضى بالفعل، فقد تتساءل عما إذا كان هذا الطعام لا يزال آمنًا للأكل.

الخبر السار هو أنه يمكنك تناول الطعام المجمد الذي تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته، على الرغم من أنه في بعض الحالات، قد تكون النكهة أو اللون أو الملمس قد انخفضت في الجودة، ومن خلال هذه المقالة نستعرض لك كل ما تحتاج لمعرفته حول تناول الأطعمة المجمدة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

فهم تواريخ انتهاء الصلاحية على الطعام المجمد

تاريخ انتهاء الصلاحية هو إلى حد ما أسطورة، حيث في الولايات المتحدة، يمكن للمصنعين تضمين مجموعة متنوعة من التواريخ على المنتجات الغذائية، ولكن الغذاء الوحيد الذي تم التأكيد على تضمين تاريخ المنتج وانتهاء صلاحيته بشكل واضح هو حليب الأطفال.

وتختلف اللوائح الخاصة بتواريخ المنتجات الغذائية حسب البلد، حيث تحظر بعض البلدان بيع الأغذية بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وفيما يلي بعض أنواع تواريخ المنتجات التي قد تراها على طعامك :

الأفضل إذا تم استخدامه: وهو التاريخ الذي من المتوقع أن يحافظ فيه المنتج على أعلى جودة

البيع: وهو التاريخ الذي يجب أن يحاول فيه المتجر بيع المنتج بحيث يتم شراؤه بينما لا يزال الطعام يتمتع بنكهة وجودة عالية

التجميد: عندما يجب تجميد الطعام للحفاظ على النكهة والجودة العالية

وفي الواقع، لا يعد أي من هذه التواريخ تواريخ انتهاء صلاحية فعلية أو تشير إلى أن الطعام لن يكون آمنًا للأكل بعد ذلك الوقت، فمثلًا يعد تجميد الطعام طريقة ممتازة للحفاظ على القيمة الغذائية والجودة والنكهة للعديد من الأطعمة.

وعلى عكس الأطعمة القابلة للتلف المخزنة في الثلاجة، غالبًا ما يكون الطعام المجمد آمن لفترة طويلة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، حيث أن تخزين الطعام عند 0 درجة فهرنهايت يعطل تنشيط الميكروبات (البكتيريا) التي يمكن أن تسبب التلف، ومع ذلك، إذا تم فتح الفريزر في كثير من الأحيان وسمح للأطعمة بالوصول إلى درجات حرارة أعلى من 0 درجة فهرنهايت، فإن فرص التلف تزداد

وبينما يمكن تناول الطعام بأمان بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، قد تنخفض جودة بعض الأطعمة ونكهتها بعد الكثير من الوقت في الفريزر.

كم من الوقت يستمر الطعام المجمد بعد تاريخ انتهاء الصلاحية ؟

في حين أن الطعام غالبًا ما يكون آمنًا لتناوله بعد تاريخ انتهاء صلاحيته، فإن هذا لا يعني أنك سترغب في تناوله، حيث أن تخزين بعض الأطعمة لفترة طويلة يمكن أن يجعلها تختلف في الشكل والمذاق وذلك بسبب الجفاف في الفريزر، ولتجنب هدر الطعام، أبدعي في كيفية استخدام الأطعمة المجمدة التي ربما تكون قد جفت باستخدامها في أي وصفة تحبها العائلة خلال أيام الأسبوع.

من ناحية أخرى، إذا تم تخزين الطعام بشكل غير صحيح أو سمح له بالوصول إلى درجات حرارة أعلى من 0 درجة فهرنهايت، فقد لا يكون تناول الطعام آمنًا، حتى لو لم يكن الطعام منتهيًا، أيضًا إذا كان للطعام رائحة فاسدة بعد الذوبان، فمن الأكثر أمانًا التخلص منه، وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتأكد من بقاء الطعام المجمد آمنًا:

احتفظ بمقياس حرارة في الفريزر للتحقق من بقاء درجة الحرارة عند صفر.

تجنب وضع الأطعمة الدافئة في الفريزر.

حاولي ألا تفتحي الفريزر مرارًا وتكرارًا.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة الشائعة والمدة التي ستحافظ فيها على جودتها ونضارتها في الفريزر عند 0 درجة فهرنهايت:

الفواكه والخضروات 8-12 أشهر

لحم البقر النيء أو المفروم 3-4 أشهر

دجاج كامل أو ديك رومي 12 شهرًا

اللحم المعالج (اللحم المقدد، النقانق) 1-2 أشهر

السمك المطبوخ 4-6 أشهر

شرائح اللحم الستيك 4-12 شهرًا

وفي الواقع تحافظ اللحوم، بما في ذلك الدواجن والأسماك، على الجودة لفترة أطول عند تجميدها نيئة، وهذا بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في اللحوم النيئة، وبمجرد طهيها، من المرجح أن تجف بعد تجميدها لفترة أطول من الوقت.

من جهة أخرى، يختلف وقت تجميد الفواكه والخضروات بناءً على كيفية تحضير الطعام وتعبئته وتخزينه، فمثلًا بعض الخضروات مثل الملفوف والبطاطس والكرفس والخيار لا تتجمد جيدًا، حيث أن محتوى المياه المرتفع يجعلها طرية بمجرد إذابتها.

كيفية زيادة وقت التخزين للأطعمة المجمدة

توزيع الطعام في طبقة متساوية حتى يتجمد بسرعة.

غمر الخضار في الماء المغلي لفترة قصيرة من الوقت، ثم وضعها بسرعة في الماء المثلج لإيقاف عملية الطهي.

تخزين الطعام في عبوات مقاومة للبخار أو محكمة الإغلاق لتجنب التعرض للهواء والروائح التي تسبب النكهات في الطعام.

طريقة تحضير الطعام وتعبئته وتخزينه ستؤثر أيضًا على المدة التي سيحافظ فيها على جودته ونضارته في الفريزر.

تحضير الطعام وتعبئته وتخزينه بشكل صحيح يمنعه من الفساد بسرعة عن طريق الحد من التعرض للهواء وتراكم بلورات الثلج في الطعام.

علامات على أن الطعام المجمد قد فسد

في حين أن الطعام الذي تم تجميده آمن للأكل بشرط أن يتم تجميده بشكل صحيح وفي حالة جيدة، فإليك بعض العلامات الواضحة على أنه فقد جودته وربما يكون قد فسد:

الملمس الطري أو اللزج هو مؤشر على التلف الذي تسببه البكتيريا

رائحة بمجرد ذوبان الجليد، حيث إذا كان الطعام رائحته كريهة أو فاسدة، فمن الأفضل التخلص منه

عندما يتعرض الطعام المجمد للهواء، فإن الطعام آمن للأكل، ولكنه قد يكون جافًا وله ملمس غير مرغوب فيه

اللون ليس المؤشر الوحيد للتلف لأن العديد من الأطعمة الطازجة ستتغير في اللون بمجرد تجميدها، ولكن يمكن أن يشير تلاشي أو تغير لون الطعام بالإضافة إلى التغيرات في الرائحة أو الملمس إلى التلف

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