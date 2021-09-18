يمكن أن يحدث التهاب الأسنان عندما تدخل البكتيريا إلى العصب أو الأنسجة الرخوة للأسنان والتي تسمى اللب، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسوس الأسنان أو الإصابة بالعدوى.

وفي حين أنه نادر الحدوث، إلّا أنه من الممكن أن يؤدي التهاب الأسنان إلى الموت، حيث يمكن أن تنتشر عدوى الأسنان غير المعالجة إلى أنسجة أخرى في الجسم في غضون أسابيع أو شهور، وقد تؤدي إلى مضاعفات محتملة تهدد الحياة.

وفيما يلي سنتحدث عن كيف يمكن أن يؤدي التهاب الأسنان إلى الموت، والمدة المستغرقة لذلك ومتى يجب الذهاب إلى المستشفى.

هل يمكن أن يؤدي التهاب الأسنان إلى الموت؟

في الواقع يحدث التهاب الأسنان عندما تدخل البكتيريا داخل السن، والتي تحتوي على نسيج رقيق يسمى اللب، ومع تقدم العدوى يتراكم جيب من القيح حول السن المصاب، والذي يعرف باسم خُراج الأسنان.

وفي لندن خلال القرن السابع عشر، تم إدراج التهاب الأسنان كسبب خامس أو سادس للوفاة، وحتى عام 1908 كانت التهابات الأسنان لا تزال تنتهي بالوفاة ما بين 10-40% من الوقت.

وبسبب التقدم في الطب وصحة الأسنان، أصبح الموت من التهاب الأسنان الآن نادرًا للغاية، ومع ذلك لا يزال من المهم طلب الرعاية العاجلة إذا كنت تشك في وجود أسنان مصابة بالعدوى.

وعندما تترك دون علاج، يمكن أن تنتشر عدوى الأسنان إلى مناطق أخرى من الجسم مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تهدد الحياة بما في ذلك:

تعفن الدم: رد فعل شديد من الجسم استجابة للعدوى

رد فعل شديد من الجسم استجابة للعدوى ذبحة لودفيغ: عدوى بكتيرية خطيرة تصيب قاع الفم تحت الأسنان

عدوى بكتيرية خطيرة تصيب قاع الفم تحت الأسنان التهاب اللفافة الناخر: عدوى شديدة تؤدي إلى موت الأنسجة الرخوة في الجسم

عدوى شديدة تؤدي إلى موت الأنسجة الرخوة في الجسم التهاب المنصف: التهاب في المنصف وهو مساحة تقع بين الرئتين

التهاب في المنصف وهو مساحة تقع بين الرئتين التهاب الشغاف: التهاب يصيب البطانة الداخلية للقلب يسمى شغاف القلب

التهاب يصيب البطانة الداخلية للقلب يسمى شغاف القلب تجلط الجيوب الكهفية: جلطة دموية خطيرة تصيب الجيوب الأنفية أسفل الدماغ وخلف العينين

جلطة دموية خطيرة تصيب الجيوب الأنفية أسفل الدماغ وخلف العينين التهاب العظم: التهاب أنسجة العظام

التهاب أنسجة العظام خراج الدماغ: مجموعة من القيح يمكن أن تتكون في الدماغ

متى يحب الذهاب إلى المستشفى من أجل التهاب الأسنان؟

التهاب الأسنان لا يزول من تلقاء نفسه، حيث أنه يتطلب العلاج في الوقت المناسب حتى لا تنتشر العدوى، ويجب مراجعة الطبيب في حال ملاحظة أعراض مثل:

ألم في منطقة السن المصاب

احمرار أو تورم اللثة

طعم سيء مستمر في الفم

رائحة الفم الكريهة

تلون السن المصاب

حساسية الأسنان إما بسبب الضغط أو التعرض للحرارة أو البرودة

ويمكن أيضًا أن تشير بعض الأعراض إلى أن العدوى أصبحت خطيرة، لهذا يجب الذهاب للمستشفى في حال ظهرت أعراض إضافية مثل:

الحمى

التوعك

تورم الغدد الليمفاوية

صداع الرأس

الغثيان أو القيء

تورم حول الوجه أو الرقبة أو العينين

عدم القدرة على فتح الفم أو الفك

مشكلة في التحدث أو المضغ أو البلع

صعوبة في التنفس

سرعة دقات القلب

كيف يتم علاج التهاب الأسنان؟

تشمل خيارات العلاج لالتهاب الأسنان ما يلي:

تصريف الخراج: سيقوم طبيب الأسنان بعمل شق صغير في اللثة لتصريف الخراج، مع ذلك يتم استخدام هذا العلاج عادة كإجراء مؤقت وغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى مزيد من العلاجات

سيقوم طبيب الأسنان بعمل شق صغير في اللثة لتصريف الخراج، مع ذلك يتم استخدام هذا العلاج عادة كإجراء مؤقت وغالبًا ما تكون هناك حاجة إلى مزيد من العلاجات قناة الجذر: من خلال قناة الجذر، يتم إزالة اللب المصاب من السن، ويتم تنظيف وتعبئة الجزء الداخلي من السن بعناية، ومن ثم يتم وضع التاج للمساعدة في ترميم السن

من خلال قناة الجذر، يتم إزالة اللب المصاب من السن، ويتم تنظيف وتعبئة الجزء الداخلي من السن بعناية، ومن ثم يتم وضع التاج للمساعدة في ترميم السن قلع الأسنان: في الحالات التي لا يمكن فيها إنقاذ السن المصاب من خلال قناة الجذر، يمكن خلعه بدلًا من ذلك

في الحالات التي لا يمكن فيها إنقاذ السن المصاب من خلال قناة الجذر، يمكن خلعه بدلًا من ذلك مضادات حيوية: المضادات الحيوية هي الأدوية التي يمكن أن تقتل البكتيريا، ويتم استخدامها في بعض الأحيان لعلاج التهاب الأسنان، واعتمادًا على شدة الإصابة قد تعطى المضادات الحيوية عن طريق الفم أو عن طريق الوريد.

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