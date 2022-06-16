هل يمكن تنظيف الأسنان بعد إزالة ضرس العقل ؟

يمكن أن تساعد إزالة ضرس العقل في منع مضاعفات مثل تسوس الأسنان والازدحام والألم، ولكن هذا الإجراء، الذي يزيل أضراس العقل والتي تأتي عادة في سن 17 إلى 21 عامًا، يحمل بعض المخاطر الخاصة به.

وفي الواقع، من المهم اتباع تعليمات طبيبك أثناء التعافي من إزالة ضرس العقل لتجنب العدوى، حيث يمكنك ويجب عليك تنظيف أسنانك بعد الجراحة، لكن افعل ذلك بلطف، مثل تخطي تنظيف منطقة الاستخراج بالفرشاة حتى تلتئم تمامًا.

ستحتاج أيضًا إلى استخدام غسول فم مطهر للحفاظ على المنطقة خالية من البكتيريا وستتطلب نظامًا غذائيًا سائلًا وناعمًا لبضعة أيام، حيث أن ليس كل شخص لديه أضراس العقل، وقد لا يحتاج ضرس العقل دائمًا إلى إزالته.

أساسيات تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد إزالة ضرس العقل

بعد إزالة ضرس العقل، من المهم أن تعتني بالمنطقة وفقًا للتعليمات المحددة من الطبيب الذي أجرى الجراحة، وستحتاج أيضًا إلى تجنب النشاط الشاق والتمارين الرياضية، وإذا كنت تدخن، فستحتاج إلى التخطيط لتجنب التدخين قدر الإمكان أثناء فترة الشفاء.

بعد العملية، ستحتاج إلى التخطيط للراحة والتعافي لبقية اليوم، ولكن هذا يعني عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة إن أمكن أو بكل بساطة يمكن جدولة الجراحة في يوم الإجازة، أيضًا سيحتاج شخص ما إلى نقلك إلى المنزل بعد قلع ضرس العقل، حيث لا يُسمح لك بقيادة مركبة بعد تلقي التخدير العام.

كما ستحتاج إلى الالتزام بنظام غذائي سائل لأول 24 ساعة أو أكثر بعد الجراحة بينما تنتظر انخفاض الالتهاب، حيث قد يمنعك هذا من الاضطرار إلى الضغط على أسنانك وفمك بسبب مضغ الأطعمة الصلبة.

ستحتاج أيضًا إلى تجنب الشرب من خلال القشة في اليومين الأولين، حيث يؤدي استخدام القشة إلى إجهاد فمك ويمكن أن يهيج موقع إزالة ضرس العقل، يمكنك أيضًا وضع الثلج على فكك إذا كان التورم غير مريح، إلى جانب استخدم مسكنات الألم حسب الحاجة، والحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة.

بالإضافة لما سبق، سيوصي بعض الأطباء بخيارات لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، بينما قد يصف الأطباء الآخرون مسكنات الألم، ومن المهم تجنب الأسبرين، لأن هذا يمكن أن يزيد من خطر النزيف.

أيضًا يمكنك تنظيف أسنانك بالخيط، ولكن عليك تخطي أي مناطق في الجزء الخلفي من فمك حيث تم استخراج ضرس العقل، حتى لا تدخل أي بكتيريا إلى جرحك.

أخيرًا، إذا كنت بحاجة إلى تفويت يوم أو يومين من التنظيف بالفرشاة بسبب الألم أو الانزعاج، فلا بأس بذلك، حيث سيوفر طبيب الأسنان أو جراح الفم غسول الفم المطهر، والذي سيتم تعليمك على استخدامه كوسيلة لتنظيف المنطقة.

من يحتاج إلى إزالة ضرس العقل ؟

إن ترك ضرس العقل سليم ليس بالأمر غير المعتاد، فقد يمر الكثير من الناس بالحياة دون الحاجة إلى إزالة أضراس العقل، وقد يكون هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى طبيب أسنان أو الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف رعاية الأسنان والذين من الممكن أن يحتفظون بأضراس العقل، حتى لو كان إزالتها قد يفيد صحة أسنانهم.

ولكن قد يضطر البعض لإزالة ضرس العقل بسبب:

يتسبب ضرس العقل في ألم والتهاب في اللثة أو الفك

ضرس العقل عالق تحت اللثة

تتداخل أضراس العقل مع علاجات الأسنان الآن أو في المستقبل

تدفع أضراس العقل أسنانك الأخرى إلى الأمام، مما يؤدي إلى الازدحام

مضاعفات إزالة ضرس العقل

يعاني معظم الناس من بعض الألم أو الانزعاج في اليوم أو اليومين الأولين بعد خلع ضرس العقل، ولا ينبغي أن يستمر هذا الألم لفترة طويلة، ويمكن أن تساعد المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية أو التي تستلزم وصفة طبية، ولكن إذا انحسر الألم الأولي من الإجراء، ومن ثم عاد بعد بضعة أيام، فمن المحتمل في هذه الحالة أنك تتعامل مع عدوى، ويمكن أن تشمل علامات العدوى الأخرى ما يلي:

التهاب موقع الشق

زيادة التورم

الألم المستمر

رائحة الفم الكريهة

ويمكن أن ينتج تلف الأعصاب وتلف الأسنان المحيطة أحيانًا عن قلع ضرس العقل، لذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان مؤقت للإحساس في لسانك أو وجهك، أيضًا يمكن أن تصاب أضراس العقل بالعدوى قبل إزالتها بسبب الالتهاب أو وجود تجويف، من بين أسباب أخرى، لذلك من المهم استشارة طبيب الأسنان في حالة حدوث أي ألم في الأسنان أو علامات العدوى.

تقنية التنظيف بالفرشاة المناسبة

يوصي أطباء الأسنان بتنظيف أسنانك باستخدام تقنيات التنظيف بالفرشاة المناسبة:

تفريش الأسنان لمدة دقيقتين، مرتين في اليوم

استخدام معجون أسنان الفلورايد

تحريك الفرشاة في ضربات دائرية صغيرة

يجب عليك أيضًا تنظيف لسانك

شطف الفم بعد البصق

وإذا قمت مؤخرًا بإزالة ضرس العقل، فاستبدل فرشاة الأسنان أو رأس الفرشاة قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، حيث بمرور الوقت، يمكن لفرشاة الأسنان أن تتراكم عليها البكتيريا، والتي ستكون خطيرة بشكل خاص على فمك بعد الجراحة، وأنت في الحقيقة لا تريد إدخال أي بكتيريا إلى المنطقة أثناء مرحلة الشفاء الأولية.

أخيرًا، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) باستبدال الفرشاة كل 3 إلى 4 أشهر، وكذلك بعد أي مرض بكتيري أو فيروسي.

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