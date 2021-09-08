هل يمكن حرق 1000 سعرة حرارية في اليوم؟

قد يبدو حرق 1000 سعرة حرارية في اليوم هدفًا لا بأس به، ولكن الأهم من ذلك في حال أن أحدهم وضع ذلك في خطته الغذائية، فهل يمكنه تحقيق هذا الهدف، وهل هذا صحي للجسم؟ الإجابة هي أن الأمر يعتمد على عدة عوامل وقد تختلف من شخص لآخر.

في الواقع، مدى صعوبة حرق 1000 سعرة حرارية يعتمد على كيفية فهم الشخص للأمر، حيث يحرق جسم كل شخص تقريبًا 1000 سعرة حرارية على الأقل يوميًا من خلال الوظائف البيولوجية الأساسية، مثل تجديد مستويات الهرمونات وبناء أنسجة جديدة.

في حين يمكن للأنشطة اليومية مثل تنظيف المنزل والمشي أن تحرق أيضًا عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية على مدار اليوم، وبالنسبة لبعض الأشخاص قد تحرق هذه الأنشطة أكثر من 1000 سعرة حرارية.

هل حرق 1000 سعرة حرارية في اليوم أمر صحي؟

في الحقيقة هذا يعتمد على سبب محاولتك لحرق هذه السعرات، ففي حال كنت شخصًا نشيطًا تأكل ما يكفي لتجديد السعرات الحرارية التي تحرقها، فلا حرج في حرق 1000 سعرة حرارية يوميًا من خلال التمارين.

على الجانب الآخر، أحيانًا تكون ممارسة الرياضة بقوة لإنقاص الوزن بسرعة أو لتعويض الإفراط في تناول الطعام ليست ضمن العادات الصحية ويمكن أن تكون علامات على اضطراب الأكل، وقد يكون التعايش مع اضطراب الأكل أمرًا صعبًا.

عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار

إن حرق 1000 سعرة حرارية في اليوم أسهل لبعض الناس من غيرهم، فعلى سبيل المثال، قد يحرق رجل يبلغ من العمر 18 عامًا ويلعب في فرق رياضية متعددة أكثر من 1000 سعرة حرارية في اليوم، أما بالنسبة لأمرأة تبلغ من العمر 40 عامًا وتعمل في وظيفة مكتبية، فإن حرق 1000 سعرة حرارية في اليوم بالنسبة لها سيكون أمرًا أكثر صعوبة.

أيضًا تعد ممارسة الرياضة بانتظام أحد الأساليب التي يمكن اتباعها لضمان الوصول إلى حرق 1000 سعرة حرارية في اليوم، ولكن يجب الانتباه إلى عدم الإفراط في الرياضة لفقدان الوزن أو ممارسة الرياضة لتعويض الشراهة عند تناول الطعام لأن هذه أساليب غير مفيدة أبدًا للجسم.

النقطة الأخيرة التي يجب أخذها أيضًا بعين الاعتبار، هي أنه في حال كان هدفك إنقاص الوزن، فإن حرق عدد محدد من السعرات الحرارية لا معنى له بدون سياق، ففي حال كنت حرق 1000 سعرة حرارية إضافية من خلال ممارسة الرياضة، ولكنك تستهلك 1000 سعرة حرارية بعد التمارين، فسيظل الوزن كما هو.

أفضل طرق حرق 1000 سعرة حرارية في اليوم

الركض

ركوب الدراجات

الأنشطة اليومية

متى يجب التحدث إلى الأخصائي؟

يجد العديد من الأشخاص أن العمل مع مدرب شخصي أو متخصص لياقة بدنية يساعدهم على تحقيق هدفهم في إنقاص الوزن أو اللياقة البدنية، حيث يمكن للمدرب الشخصي أن يحفز على الالتزام بالبرنامج والمساعدة على تحديد أهداف واقعية، أيضًا يمكن للمتخصص أن يصمم برنامج فعال إلى جانب إجابته على أي أسئلة.

وفي الواقع، من الجيد التحدث مع الأخصائي قبل البدء في برنامج تمارين جديد، خاصة إذا كنت تعاني من مرض في القلب أو أي حالة صحية أخرى قد تمنعك من ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.

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