هل يمكن علاج القلق حقًا ؟

القلق هو استجابة الجسم الطبيعية للتوتر والتهديدات المتصورة والخوف، وعادة ما يختفي القلق بمجرد مرور التهديد أو التوتر ويهدأ نظامك.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من اضطراب القلق، فقد يستمر القلق إلى ما بعد الحدث المثير ويصبح غير متناسب، ويمكن أن يؤدي القلق المزمن طويل الأمد أو الشديد إلى إضعاف عملك اليومي بشكل خطير، وبينما لا يمكنك التخلص من القلق تمامًا، يمكن علاج اضطرابات القلق ومعالجتها.

هل يزول القلق بالفعل؟

يتم تحديد ميل الشخص نحو القلق من خلال عدة عوامل، بما في ذلك التركيب الجيني، وتجارب الحياة، والبيئة، والمزيد، ونظرًا لأنه جزء طبيعي من حالة الإنسان، فإن القلق ليس قابلاً للشفاء تمامًا، ولكن الشعور بالقلق يجب أن يكون حالة مؤقتة تحل عندما يمر ضغط أو محفز.

وفي الواقع، لا بد أن يظهر القلق في بعض الأحيان، مثل عندما تقدم عرضًا تقديميًا كبيرًا في العمل أو عندما تكون لديك مشكلة صحية حادة، ومن ناحية أخرى، تختلف اضطرابات القلق عن متوسط الشعور بالقلق، حيث تتميز اضطرابات القلق بالقلق المفرط لفترات طويلة، وقد تشعر بالإرهاق بسهولة ولا تستطيع التوقف عن الشعور بالقلق.

وإذا تُركت اضطرابات القلق دون علاج، فقد تتفاقم بمرور الوقت وتؤثر سلبًا على نوعية حياتك، وقد يبدو هذا مثل:

تجنب الالتزامات الشخصية أو المهنية

عزل نفسك أو عدم الرغبة في الخروج

الإصابة بالاكتئاب

انخفاض احترام الذات

نوبات هلع

متى يصبح القلق اضطرابًا ؟

إذا بدأ قلقك في الظهور طوال الوقت، فقد يجعل الضغوط والمواقف الصغيرة تبدو وكأنها حياة أو موت، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على نوعية حياتك وقد يشير إلى اضطراب القلق.

تشمل أنواع اضطرابات القلق ما يلي:

اضطراب القلق العام (GAD)

اضطراب قلق الانفصال

اضطراب القلق الاجتماعي (الخوف من الخروج والتحدث مع الناس والتواصل الاجتماعي)

اضطراب الهلع (نوبات الهلع المتكررة)

الرهاب (الخوف من أشياء أو مواقف معينة)

وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) واضطراب الوسواس القهري أيضًا من أعراض القلق، حيث تم تصنيفها على أنها اضطرابات قلق، والأشخاص الذين يعانون من أنواع أخرى من حالات الصحة العقلية، مثل اضطراب الشخصية الحدية (BPD) والفصام، قد يعانون أيضًا من القلق بشكل متكرر أكثر من الشخص العادي.

كيف يتم علاج القلق ؟

يتم علاج القلق من قبل علماء النفس والأطباء النفسيين وغيرهم من المتخصصين في الصحة العقلية، حيث تتعايش اضطرابات القلق أحيانًا مع حالات أخرى (الأمراض المصاحبة)، مثل الاكتئاب أو اضطراب تعاطي المخدرات، وعند البحث عن رعاية لقلقك، من المهم أيضًا معالجة أي حالات صحية عقلية أخرى.

وفيما يلي خيارات علاجية شائعة للقلق، والعديد من هذه كانت موجودة منذ فترة وترتبط بتحسينات كبيرة في نوعية الحياة، وتشمل:

العلاج بالكلام

يتضمن العلاج النفسي، أو العلاج بالكلام، جلسات فردية مع معالج، وقد تقابل معالجك أسبوعيًا، أو بشكل متكرر، اعتمادًا على وضعك، والعلاج بالكلام هو مصطلح شامل، وتشمل الأشكال الشائعة للعلاج بالكلام العلاج السلوكي المعرفي، العلاج السلوكي الجدلي (DBT)، علاج القبول والالتزام (ACT)، العلاج الشخص، وعلاج الأسرة أو الأزواج.

أثناء العلاج بالكلام، يمكنك التحدث بصراحة عن مخاوفك، ويمكن أن يساعدك معالجك في تحديد المشكلات والعمل على استراتيجيات للتغلب عليها، كما يمكن أن يكون العلاج مساحة آمنة وخالية من الأحكام لمشاركة كل ما يزعجك وأن تكون على طبيعتك.

الأدوية

عندما لا يكون العلاج بالكلام أو العلاج السلوكي كافيًا لإدارة قلقك، قد يتحدث طبيبك معك حول إمكانية تناول الأدوية المضادة للقلق، ويمكن أيضًا وصف الأدوية المضادة للقلق من قبل الطبيب النفسي، وتشمل الأنواع الشائعة ما يلي:

البنزوديازيبينات

مثبطات امتصاص السيروتونين والنورإبينفرين (SNRIs)

مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات

وعادة ما يتم وصف البنزوديازيبينات لتناولها حسب الحاجة، حيث أن هذه الأدوية سريعة المفعول ولديها خطر الإدمان، ومضادات الاكتئاب، بما في ذلك كل من SNRIs و SSRIs، مخصصة للاستخدام اليومي أو المزمن، ويمكن أن تستغرق وقتًا لتحقيق تأثير علاجي، حيث تستخدم الحلقات الثلاثية أيضًا لعلاج الوسواس القهري.

يمكن أن يكون لأدوية القلق آثار جانبية ويجب دائمًا تناولها وفقًا لتوجيهات طبيبك، وقد يستغرق الأمر أكثر من محاولة للعثور على الدواء المناسب لك.

علاجات طبيعية للقلق

على الرغم من ربط العلاجات الطبيعية التالية بتناقص القلق في بعض الدراسات، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات وجود علاقة مفيدة نهائية، ومع ذلك، فإن العديد من العلاجات المنزلية للقلق واضطرابات المزاج كانت شائعة منذ فترة طويلة ولديها الكثير من الدعم القصصي.

ولكن، من المهم استشارة الطبيب قبل بدء أي من العلاجات الطبيعية التالية، خاصة إذا كنت تعاني من حالات صحية موجودة مسبقًا أو كنت تتناول دواءً، وتشمل العلاجات الطبيعية للقلق ما يلي:

زيت القنب (تأتي بأشكال مختلفة)

البابونج (بما في ذلك الشاي والزيت)

المغنيسيوم

جذر فاليريان

بلسم الليمون

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