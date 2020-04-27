هل يمكن ممارسة الرياضة أثناء الصيام فى رمضان؟

بدأ شهر رمضان المبارك ويتساءل الكثيرون عما إذا كان ينبغي عليهم الاستمرار في ممارسة الرياضة؟

الجواب هو "نعم"، يجب ألا تتوقف عن ممارسة ولكن السؤال الحقيقي هنا هو ما يجب عليك ممارسته أثناء الصيام؟.

عادة ما تعاني مع التمارين خلال فترة الصيام، بممارسة الرياضة دون استهلاك أي شيء يحتوي على سعرات حرارية (طاقة)، علاوة على ذلك، فإن التمارين الصيامية مثلها مثل كل شيء آخر لها، مزايا وعيوب مختلفة بما في ذلك:

الإيجابيات:

1- تحسين عمليات حرق الدهون:

كثير من الناس يفضلون ممارسة الرياضة أثناء الصيام لأن التدريبات في ذلك الوقت ترفع نسبة حرق الدهون، وبالتالي، زيادة فقدان الوزن.

الجسم يعتمد عادة على الجليكوجين، حيث يخزن الكربوهيدرات للحصول على الطاقة أثناء ممارسة الرياضة ولكن إذا اخفض جسمك مستوى الجليكوجين, فإنه سيتم حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلا من ذلك.

2- تحسين الهضم:

التدريبات الصيامية تقلل من مشاكل الهضم مثل تقلصات المعدة وعسر الهضم الناجم عن تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة. كما أنها تمنع الشعور بالثقل.

3- تعزيز التكيف:

ممارسة الرياضة أثناء الصيام يساعد في بناء القدرة الجسم علي التحمل من خلال تعليمه لحرق الدهون بسرعة أكبر. حيث يقوم بتدريب جسمك على التكيف مع انخفاض مستويات الدم عن طريق حرق الدهون. كما أنه يزيد من الأكسجين المستخدم لتمكين الجسم من أداء التمرين.

سلبيات:

1- قلة الأداء:

تقلل التمارين السريعة وممارسة التمارين الرياضية من حالة الجليكوجين المنفعلة من قدرة الجسم على الحفاظ على قوته أثناء التمرين. فينهك الجسم بسرعة، مما يضر بالشكل. كما أنه يزيد من خطر إصابة العضلات والمفاصل.

2- يقلل من كتلة العضلات:

التدريبات الصيام تزيد من إفراز الكورتيزول (هرمون الإجهاد) الذي يسبب حرق الأحماض الأمينية، وبناء وحدات البروتين للطاقة. وبالتالي، ستتدهور أنسجة العضلات وستنخفض كتلة العضلات، لذا يجب الحفاظ على سلامة جسدك وروحك خلال الصيام .

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