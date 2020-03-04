هل ينبغي ارتداء قناع طبي للوقاية من الكورونا؟

فيروس الكورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات التاجية تسبب المرض لدى البشر والحيوانات، وتتراوح شدة أعراض المرض لدى الإنسان من نزلات البرد إلى التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).

يُنصح باستخدام القناع الطبي إذا ظهرت عليك أعراض مرض تنفسي (السعال أو العطس) وذلك لحماية الآخرين، وإذا كنت لا تعاني من أعراض، فحينها لا حاجة لارتداء قناع.

وفي حالة استخدام القناع، فيجب التخلص منه على نحو مناسب والتحقق من فاعليته وتجنبّ زيادة خطر نشر الفيروس.

إن استخدام القناع ليس كافياً لوحده لمنع الإصابة، ويجب أن يترافق مع الغسل المتكرر لليدين، واحتواء الرذاذ التنفسي من العطس والسعال، وتجنب الاتصال القريب مع أي شخص تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا (السعال، والعطس،والحُمى).

العدوى بفيروس كورونا:

إن فيروسات كورونا البشرية تنتقل من الشخص المصاب أو الحيوان المُصاب إلى الآخرين عن طريق ما يلي:

- الهواء المحمل برذاذ السعال والعطس.

- الاتصال الشخصي بالمريض، مثل اللمس أو المصافحة.

- لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين قبل غسل اليدين.

علاج فيروس كورونا:

- تناول أدوية الألم والحمى.

- الاستحمام بالماء الساخن للمساعدة في تخفيف التهاب الحلق والسعال.

- شرب الكثير من السوائل.

- أخذ قسط كافٍ من الراحة والبقاء في المنزل.

وهناك العديد من الأمور التي يجب القيام بها للوقاية من فيروس الكورونا، وهي كما يلي:

1- تجنب رذاذ المريض أثناء العطس.

2- عدم ملامسة العين والأنف والفم قدر المستطاع؛ لتجنب نقل الفيروسات.

3- تجنب ملامسة الأسطح الملوثة.

4- غسل اليدين جيداً باستخدام الماء والصابون.

5- تجنُّب مخالطة الشخص المصاب عن قُرب.

6- ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن المزدحمة.

7- عدم استخدام الأغراض الشخصية للمريض، مثل الوسادات والألحفة وغيرها.

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