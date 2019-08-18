هوس نتف الشعر: الأسباب، الأنواع، النتائح، العلاج

هوس نتف الشعر معناه المرض النفسي الذي يتعلق بعدم قدرة الإنسان على السيطرة على اقتلاع ونزع شعره في مختلف مناطق جسمه مثل شعر رأسه أو رموشه وغيرهما طوال الوقت، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الشعر فيما بعد على سبيل المثال، ويحمل هذا المرض دلالاتٍ نفسيةً تشير إلى وجود خللٍ عند صاحبها.

أسباب هوس نتف الشعر:

- الأسباب النفسية والتأثر بالمؤثرات الخارجية السلبية، وحالات الاكتئاب والقلق التي يترجمها الإنسان لسلوكياتٍ خاطئة من أجل تفريغ الطافة بها.

- الأسباب العضوية والتي تتعلّق بجزء المخ المسؤول عن أحاسيس الخطر والخوف، أو التعرّض لإصاباتٍ في منطقة المخ، بالإضافة إلى الوراثة.

أنواع هوس نتف الشعر:

1- النتف التلقائي ويكون فعلاً عفوياً دون الانتباه ويتم خلال القيام بأعمالَ أخرى، ولا يرافق الشخص المصاب به شعورٌ بالضيق أو المتعة لأنه لا يكون في وعيه عند فعل ذلك.

2- النتف القهري ويقوم به المريض من أجل التخلص بشعور ضيقٍ لديه تجاه أمرٍ ما، ولا يكون بهدف الحصول على المتعة.

3- النتف الاندفاعي وهو النتف الذي ينتج عن رغبة داخلية عند الشخص من أجل الشعور بالمتعة وتعقبها مشاعر الندم والضيق.

نتائج هوس نتف الشعر:

- الصلع بشكلٍ ملاحَظ وواضح.

- الاحساس بالضيق والندم والعشور بالذنب بشكلٍ مستمر.

- الانعزال والوحدة والخجل بسبب تأثر المظهر الخارجي العام خاصةً عند الإناث.

علاج هوس نتف الشعر:

- الإرادة والعزيمة والمساعدة الذاتية من المريض لنفسه.

- إشغال اليدين بشيءٍ ما طوال الوقت حتى لا تتسنى الفرصة لأي اقترابٍ من الشعر ونتفه.

- الخضوع لعلاجٍ نفسي.

- تناول الأدوية والعقاقير وفق وصفات الطبيب.

- التفكير الإيجابي والتخلص من القلق والتوتر والاضطراب وعدم تضخيم أمور الحياة المختلفة.

- ممارسة الأنشطة التي تمد الإنسان بالطاقة والحيوية وتمنحه الهدوء والاسترخاء.

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