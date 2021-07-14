هيلتون أبوظبي جزيرة ياس يقدم عروضاً جديدة لصيف لا ينسى

يقدم هيلتون أبوظبي جزيرة ياس عدداً من العروض الجديدة على الغرف والسبا وبرك السباحة بالإضافة إلى عروض المطاعم لأيام الصيف، ليدعو الضيوف إلى الزيارة والاستمتاع بأوقات رائعة مع عروض لفترة محدودة في هذه الوجهة الهادئة في ياس باي – ومنها أسعار الغرف التي تبدأ من *620++ درهماً إماراتياً فقط مع العديد من المزايا.

متعة الصيف

يقدم المنتجع العالمي لضيوفه فرصة تجربة الإجازة المثالية لموسم الصيف لوقت حافل بالمرح والمغامرة مع فرصة الاسترخاء وتجديد الحيوية.



اختاروا عرض متعة الصيف عند حجز الغرف، حيث تبدأ الأسعار من *620 درهماً إماراتياً شاملة وجبة الإفطار لشخصين بالغين، بينما يرافقهم الأطفال دون عمر 12 سنة مجاناً . وهذا ليس كل شيء، فالعرض يتيح الدخول إلى مدن ياس الترفيهية لكل ضيف مسجل، وهو صالح لكل من عالم فيراري أبوظبي وياس ووتر وورلد ووارنر براذرز وورلد أبوظبي مقابل كل ليلة إقامة. وبالإضافة لذلك، يحصل الضيوف المقيمون على خصم بقيمة 50% على رسوم دخول شاطئ ياس وعلى خصم يصل إلى 25% على جميع الأطعمة والمشروبات في مطاعم ومقاهي الفندق.

الصلاحية: يسري العرض حتى نهاية أغسطس 2021

السعر: تبدأ الأسعار من 620++ درهماً إماراتياً*للغرفة الواحدة لكل ليلة، مع بطاقة إلى مدن ياس الترفيهية لكل ضيف مسجّل

للحجز: يرجى الاتصال بالرقم +971 2208 6888 أو المراسلة على العنوان: reservations_yasisland@hilton.com

تطبق الأحكام والشروط

مشاركة اللاياقة

من المهم للغاية الاعتناء بتغذية وترطيب الجسم والبشرة والشعر خلال الأشهر الحارة. يمكنكم هذا الصيف اختيار منتجات السبا الحصرية من إيفوريا سبا، فيما يحصل الضيوف على خصم 10% على كافة منتجات السبا عند وضع إشارة للفندق (hiltonabudhabiyasisland@) على صورهم الخاصة باللياقة والصحة عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

المكان: إيفوريا سبا

الصلاحية: يسري العرض حتى 30 يوليو 2021

السعر: خصم 10% على منتجات السبا عند وضع إشارة للفندق (hiltonabudhabiyasisland@ عبر قنوات التواصل الاجتماعي

اليوم العالمي للياقة

في اليوم العالمي للياقة، والذي يصادف يوم السبت 31 يوليو، يقدم إيفوريا سبا لمحبي الجلسات العلاجية فرصة للاستمتاع بجلسة لمدة 60 دقيقة لقناع الوجه المرطب الذي يعد من أهم أساسيات الصيف، إلى جانب جلسة علاجية للقدمين لمدة 30 دقيقة. اشعروا بانتعاش وحيوية لا مثيل لهما هذا الشهر!

المكان: إيفوريا سبا

الصلاحية: يسري العرض يوم 31 يوليو 2021 فقط

السعر: 550 درهماً إماراتياً

للحجز: Spa.YasIsland@Hilton.com أو +97122086873

بطاقة حوض السباحة

لا تكتمل متعة الصيف بدون الاستمتاع بأوقات المرح في بركة السباحة والاسترخاء بجانبها. استمتعوا بيوم مميز في أجواء الصيف في حوض السباحة الجميل لدى هيلتون أبوظبي جزيرة ياس خلال أيام الأسبوع، وبسعر 100 درهم للكبار و 50 درهماً للصغار بين 6-12 عاماً. أما في نهايات الأسبوع، فيمكن للعائلات الاستمتاع بالبركة والأجواء حتى نهاية أغسطس بسعر 150 درهماً للكبار و 75 درهماً للأطفال بعمر 6-12 عاماً.

المكان: بركة السباحة في هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

الصلاحية: يسري العرض حتى نهاية أغسطس 2021

السعر:

في أيام الأسبوع: 100 درهم للكبار و50 درهماً للصغار بين 6-12 عاماً

في نهاية الأسبوع: 150 درهماً للكبار و75 درهماً للأطفال بعمر 6-12 عاماً

للحجز: Spa.YasIsland@Hilton.com أو +97122086873

يجب الحجز مسبقاً ويخضع العرض لتوافر الأماكن

OTB ASIA

يقدم المطبخ الآسيوي نكهات جريئة ومكونات طازجة وروائح غامرة مما يجعل الأطباق الآسيوية من أكثر الأطباق المحببة في العالم. ويمكن للضيوف هذا الصيف الاستمتاع بمبادرة "نكهات هيلتون" العالمية في هيلتون أبوظبي جزيرة ياس. جربوا مذاقاً مختلفاً مع الأطباق الآسيوية بلمسة مبتكرة مع عرض OTB Asia والذي يقدم أطباق الووك اللذيذة بأسعار تبدأ من 59 درهماً إماراتياً فقط وعرضاً لا يقاوم لأطباق الووك مع المشروبات بسعر يبدأ من 89 درهماً.

المكان: جرافوس سوشال كيتشن

الصلاحية: في أوقات الغداء والعشاء

السعر: تبدأ أسعار أطباق الووك من 59 درهماً إماراتياً، وعرض الووك مع المشروبات من 89 درهماً

للحجز: dineatgraphos@hilton.com أو +971 2208 6900

بوكي أند سبريتز

انتعاش إضافي في موسم الصيف مع عرض مميز لأطباق البوكي مع مشروب مميز بسعر 99 درهماً إماراتياً فقط ليتمكن الضيوف من إرضاء حواسهم مع تشكيلة مدهشة من مكونات البوكي مثل السالمون الطازج والتونا الشهية والدجاج المشوي، بينما يتلذذون بالمشروبات الباردة في الأجواء الحارة.



المكان: كابيلا بوول أند بار

الصلاحية: طوال الصيف، يومياً من الساعة 12:00 ظهراً إلى 9:00 مساء

السعر: 99 درهماً إماراتياً لطبق بوكي مع مشروب منعش

للحجز: dineatcapila@hilton.com أو +971 2 208 6900

باكيت بويز

استمتعوا بالشمس وأجواء المرح في كابيلا بوول أند بار مع عرض باكيت بويز، والذي يقدم يومياً من الساعة 12 ظهراً إلى 9 مساء، ليحصل الضيوف على خمسة مشروبات مثلجة بسعر 99 درهماً فقط. إنه العرض المثالي للمجموعات، والذي يهيئ الأجواء لمتعة لا مثيل لها في يوم صيفي.

المكان: كابيلا بوول أند بار، هيلتون أبوظبي جزيرة ياس

الصلاحية: طوال الصيف، يومياً من الساعة 12:00 ظهراً إلى 9:00 مساء

السعر: 99 درهماً إماراتياً تشمل خمس مشروبات منعشة

للحجز: dineatcapila@hilton.com أو +971 2 208 6900

غداء الصيف

تناولوا وجبة شهية في أجواء أنيقة لدى أوزمو لاونج آند بار، حيث يمكن للأسر والأحبة والزملاء والأصدقاء الاستمتاع بوجبة غداء من طبقين بسعر 125 درهماً أو من ثلاثة أطباق بسعر 150 درهماً للشخص الواحد.

يشمل العرض المغري مجموعة منوعة من المقبلات والأطباق الرئيسية التي تستخدم في إعدادها المكونات المحلية الطازجة لضمان مذاق شهي لا مثيل له. أما الحلويات فيمكن اختيارها من بين تشكيلة واسعة من الخيارات اللذيذة للراغبين بنهاية مميزة لوجبتهم.

المكان: أوزمو لاونج آند بار

الصلاحية: طوال شهر يوليو – يومياً من الساعة 12:30 ظهراً إلى 5:00 مساء

السعر:

125 درهماً إماراتياً للشخص الواحد شاملة وجبة من طبقين مع مشروب

150 درهماً إماراتياً للشخص الواحد شاملة وجبة من ثلاثة أطباق مع مشروب

للحجز: dineatosmo@hilton.com أو +971 2 208 6900

افترنون تي

يمكن لمحبي الافترنون تي الاستمتاع بالتجربة المثالية في أوزمو لاونج آند بار، ليعيشوا أجواء من الهدوء والاسترخاء وسط الديكورات الأنيقة، ليتذوقوا عدداً من الأطباق الخفيفة كالحلويات والسكونز الكلاسيكية مع القشطة ومربى الفراولة وتشكيلة من الشاي أو القهوة أو العصير. إنها الافترنون تي التي تحظى بأجمل الصور بفضل أناقة المكان وجمال الأواني.

المكان: أوزمو لاونج آند بار

الصلاحية: طوال الصيف – يومياً من الساعة 2:00 إلى 5:00 مساء

السعر: 185 درهماً إماراتياً للشخص الواحد

للحجز: dineatosmo@hilton.com أو +971 2 208 6900

ساعة الغروب

يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة الغروب الساحر في ياس باي بينما يتلذذون بتشكيلة من المشروبات والوجبات الخفيفة بأسعار تبدأ من 21 درهماً إماراتياً. ستكون الخلفية المذهلة للسماء وقت الغروب فرصة رائعة لالتقاط أجمل الصور.

عروض حصرية من نزل الرفراف بمناسبة عيد الأضحى المبارك

احتفالات عيد الاضحى المبارك في باب الشمس