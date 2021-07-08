عروض حصرية من نزل الرفراف بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بيان صحفي

يستعد نزل الرفراف في منطقة الكلباء بالشارقة، والتابع لمجموعة الشارقة من مسك، وهي مجموعة من الفنادق والنزل الفاخرة التي تملكها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، لموسم عيد الأضحى المبارك بمجموعة من الفعاليات والعروض المتميزة والتي تشمل أسعاراً مخفضة للإقامة والمأكولات والعديد بالإضافة إلى مغامرات ممتعة لجميع أفراد العائلة.

ويقع نزل الرفراف على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة، حيث تتناغم ألوان الشاطئ ونقاء مياه المحيط الهندي بشكل مثالي مع التصميمات الداخلية الأنيقة للنزل الذي يتميز بالألوان الهادئة والمريحة، ويمكن استخدام القارب للوصول إلى الجزيرة الخاصة المزودة بعشرين خيمة حديثة ومسابح خاصة مصممة لتوفير الراحة والخصوصية مع إطلالة رائعة على المحيط الهندي.

ويمكن لضيوف النزل الاستفادة من العروض الحصرية لعيد الأضحى المبارك والتي تناسب جميع أفراد العائلة، حيث يمكن لحبي المغامرات حجز خيمة ابتداءً من 2400 درهم لليلة شاملة الإفطار والعشاء لشخصين بالغين.

كما يقدم النزل وجبات غداء وعشاء متنوعة احتفالاً بالعيد السعيد بمبلغ 175 درهماً للوجبة الواحدة، مع مشروبات غازية لا محدودة وخصم 50% على الأطفال بين 6 و12 عاماً.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يصحب نزل الرفراف ضيوفه الكرام في يوم احتفالي بهيج، مليء بالمرح العائلي، والنشاطات الثقافية، والفعاليات الممتعة للأطفال في خيمة الاجتماعات مع الألعاب اللوحية، والتلوين، والتشكيل بالصلصال، وأفلام الأطفال، بالإضافة إلى النشاطات العائلية والتي تشمل التجديف بزوارق الكاياك قرب الشواطئ وبين أشجار القرم، والرماية بالسهم، وكرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، وغيرها الكثير.

وصرح شفيق علاء الدين، المدير العام لمجموعة الشارقة من مسك، قائلاً: "عيد الأضحى هو وقت تجمع الأحباب والاحتفال مع الأصحاب، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الاحتفالات. ومع استعداد دولة الإمارات لاستقبال عدد كبير من الزوار في موسم العيد، نواصل في فنادقنا تعزيز مكانة الشارقة على خارطة السياحة الفخمة للعائلات ومحبي المغامرات على حد سواء، ليسطروا معاً أحلى الذكريات في هذه الأيام السعيدة."

تبدأ عروض عيد الأضحى من 17 يوليو وحتى 22 يوليو. العروض أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وأجور الخدمة وتخضع للشروط والأحكام.

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