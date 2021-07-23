واق الشمس المعدني والكيميائي.. الفرق بينهما وكيف تختارين الأنسب

واق الشمس أساسي في أي روتين للعناية بالبشرة بمختلف أنواعها، فهو ضروري لتوفير حماية للبشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة والتي تهدد بالعديد من المشاكل، مثل الحروق والشيخوخة المبكرة وحتى سرطان الجلد.

ولكن يتوفر نوعان من واق الشمس، هما المعدني "الفيزيائي" والكيميائي، فما الفرق بينهما وأيهما أنسب؟ إليكِ الجواب في السطور التالية:

1. واق الشمس المعدني

يُعرف أيضاً باسم واق الشمس الفيزيائي، ويشكل طبقة حامية تظل على الجزء الخارجي من البشرة، أي لا يتم امتصاصه، ويعمل من خلال عكس الأشعة فوق البنفسجية لحماية البشرة.

مميزاته: سريع المفعول على الفور ولا يتطلب الانتظار 15- 30 دقيقة ويعد أكثر ثباتاً من النوع الكيميائي، أي أنه لا يتطلب إعادة تطبيقه كل ساعتين إلا في حالة التعرض للماء والتعرق.

كما يتميز واق الشمس المعدني ببساطة مكوناته وعدم التسبب في أي مشاكل للبشرة الحساسة، بجانب تميز تركيبته بأنها غير مسببة لانسداد المسام وذات خصائص مضادة للالتهاب.

عيوبه: قد يترك أثار بيضاء ويمكن مسحه بسهولة عند التعرض للماء والتعرق وقد لا يمتزج بسلاسة على درجات البشرة الغامقة وتركيبته عادة ما تكون أكثر كثافة وأثقل، كما يعتبره الكثير من الأشخاص غير صديقاً للبيئة.

2. واق الشمس الكيميائي

يعمل من خلال تحويل أشعة فوق البنفسجية إلى حرارة لتجنب تلف الجلد.

مميزاته: يناسب جميع أنواع البشرة، ذا تركيبة أخف وأبسط في التطبيق ولا يترك أثار أو صبغة بيضاء على البشرة بعد التطبيق ويتميز بسلاسة دمجه بالبشرة ومناسب أكثر لاستخدامه قبل المكياج، ويمكنك استخدامه يومياً، كما عادة ما تزود واقيات الشمس الكيميائية بمكونات مفضلة ومغذية للبشرة، مثل فيتامين سي والانزيمات والأحماض المرطبة وغيره.

عيوبه: يتطلب الانتظار 15 دقيقة بعد تطبيقه حتى يبدأ مفعوله وعادة ما يعتمد على ما يُعرف بمواد ترشيحية كيميائية ويتطلب لإعادة تطبيقه كل 2-3 ساعات، كما يمكن امتصاصه بعمق في البشرة وحتى مجرى الدم، وهو أمر لا يزال الباحثون يدرسون مدى تأثيره.

3. كيف تختارين النوع الأنسب لكِ

تعتمد هذه الخطوة على عوامل خاصة بكِ، مثل احتياج بشرتك والتركيبة المفضلة لكِ ولون البشرة وما إذا كانت بشرتك حساسة للمكونات.

إلا أنه إذا كانت بشرتك تشبه لون البشرة الهندية، فيُنصح بتجنب واق الشمس المعدني واختيار الكيميائي، وفي حال كانت بشرتك حساسة، تجنبي النوع الكيميائي، وفيما يتعلق بالبشرة الدهنية والمعرضة للحبوب، يفضل اختيار نوع ذا تركيبة جل وغير مسببة لانسداد المسام.

وذلك مع الحرص على قراءة المكونات واجراء اختبار حساسية قبل تجربة أي منتج جديد، بما في ذلك واق الشمس.

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