بالصور..الإطلالة الكاملة من الجينز اختيار نجمات بوليوود

تسيطر روح الخمسينات والتسعينات على صيحات الموضة حاليًا، والتي تتنوع بين الألوان الفسفورية ونقشات الحيوانات، ولكن صيحة الإطلالة الكاملة من الجينز تسيطر على إطلالات جميلات بوليوود.

فمن ديبيكا بادوكون إلى كارينا كابور وسوناكشي سينها، جلبنا لكِ من صحيفة "هندوستان تايمز" ومجلة "فيمينا"، إليكِ نجمات بوليوود اخترن اعتماد اطلالة كاملة من الجينز:

ديانا بينتي

في هذه الإطلالة، اختارت ديانا ارتداء قميص جينز واعتمدته بطريقة الكروب توب، ونسقته مع بنطلون جينز ضيق، بينما اختارت ذلك السنيكرز الزاهي لإضفاء مزيدًا من الجاذبية لإطلالتها.

سوناكشي سينها

بدت سوناكشي في غاية الجاذبية بتلك الإطلالة، حيث ارتدت جمبسوت جذاب من الجينز، ونسقته مع جاكيت جينز أيضًا ارتدته بطريقة الكاب، وأكملت اطلالتها ببوت كاحل عصري.

كارينا كابور

في إطلالة مميزة وجذابة، جمعت كارينا بين أكثر من قطعة جينز، حيث ارتدت بنطلون ذو تصميم الـ "بيبر باغ"، مع توب دون اكمام وجاكيت جينز أسود، وأزاد ذلك الحذاء الأحمر من جاذبية إطلالتها.

ديبيكا بادوكون

بنظارات سوداء كلاسيكية وجمبسوت جينز، بدت ديبيكا في غاية الجاذبية بتلك الإطلالة، وخاصة عندما أضافت ذلك الحذاء الفوشيا الزاهي إلى اطلالتها.

عليا بهات

في حين أن عليا ظهرت دون مكياج تقريبًا وباكسسوار بسيط، إلا أن هذه الإطلالة بالجينز أكملت جاذبيتها، حيث اعتمدت على جمبسوت ذو تصميم مميز من الجينز وحذاء عصري.

أنوشكا شارما

بدت أنوشكا منتعشة وعصرية في ذلك الجمبسوت الجميل الذي جمع بين البساطة والجاذبية، خاصة بفضل تصميم الصدر وأرجله ذات الشق العالي.

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