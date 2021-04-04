وجبات صحيّة وسريعة التحضير لأخذها للعمل!

الكثير ممن يتبعون الرجيم من أجل خسارة الوزن أو بناء العضلات ، يفسدون البرنامج الغذائي الذي يتبعونه أثناء ذهابهم للعمل و ذلك لعدم توفر أطعمة صحية هناك أو بسبب عدم تحضيرهم المسبق للطعام بسبب ضيق الوقت أو الكسل . فإن كنت تتبع نمط غذائي او رجيم صحي من أجل بناء العضلات أو حرق الدهون وتتناول أطعمة غير صحية في عملك بحجة صعوبة تحضير طعام صحي و إحضاره معك إلى العمل . ففي هذه المقالة سنقدم لكم 8 أفكار لوجبات صحية و سهلة التحضير لأخدها معك إلى العمل

8 وجبات صحية وسهلة التحضير وخفيفة لاخذها للعمل

1- الخبز المحمص مع الليمون و العسل:

إذا كنت تشتكي من سوء طعم الخبز المحمص كل صباح ، فهذه الوصفة ستضفي مذاقا رائعا على الخبز العادي

كل ما ستحتاجه هو تحميص الخبز الكامل البني مع بعض من قطع الجبن و الليمون و العسل مع القليل من شرائح التين . ويمكنك إضافة بعض من الفستق من أجل الدهون الصحية للمحافظة علي الرجيم الصحي المتبع

2- سلطة البيض و الأفوكادو:

من أسهل و أسرع الوجبات التي يمكنك أخدها معك للعمل هي السلطات فهي غنية بالألياف الغذائية و الفيتامينات مما سيبقيك شبعانا لمدة طويلة. كل ما عليك هو أخد بعض من الخس و الطماطم و الكينوا و إضافة البيض المسلوق و الأفوكادو من فوق . فهذه وجبة صحية ومفيدة اذا كنت تتبع الرجيم الصحي ولن تأخد منك أكثر من 10 دقائق للتحضير

3- اليوغورت:

الكثير من الأشخاص يجهلون الفوائد و القيمة الغذائية لليوغورت فهو وجبة صحية و يمكنك أخدها معك للعمل بسهولة . جرب تناول 400 غرام من اليوغورت مع إضافة بعض من فواكهك المفضلة و المكسرات كذلك من أجل جعلك اليوغورت وجبة متكاملة. فقط إحرص على تناول اليوغورت قليل السكريات .

4- التاكوس:

الجميل في التاكوس أنه يمكنك حشوه بأي شيئ تريد ، مثلا جرب حشو التاكوس ببعض من البيض المقلي و سمك السالمون المدخن و الأفوكادو . فهذه الوجبة البسيطة تحتوي على كل المكونات الغذائية التي تحتاجها لأجل إتمام مهامك اليومية كما أنها سريعة التحضير ومفيدة لمن يتبعون رجيم صحي

5- الشوفان:

لا يمكننا أن نتكلم عن وجبات سريعة و صحية لأخدها للعمل دون أن نذكر الشوفان ، فهذا الأخير مصدر قوي للكاربوهدرات ويحتوي على كمية مهمة من الألياف الغذائية ، كما أنه يمكن تحضيره في 3 دقائق فقط . يمكنك أن تحضر الشوفان مع الماء أو الحليب لأجل إضافة السعرات الحرارية و يمكن كذلك إضافة أي فاكهة تحب أو المكسرات .

6- الخبز و زبدة الفستق:

ربما هذه هي أسرع وجبة يمكنك تحضيرها و أخدها معك للعمل كما انها من الوجبات الصحية ، فكل ما ستحتاج إليه هو قطع من الخبز البني الكامل و زبدة الفتسق ، و يمكنك إضافة بعض من قطع الفراولة أو الموز .

7- عصير الفواكه:

إذا واجهت صعوبة في إيجاد شئ لتحضيره من أجل تناوله أثناء ساعات العمل فعصير الفواكه هي أسهل ما يمكنك تحضيره . فيمكنك أخد مجموعة من الفواكه المتوفرة لديك مثل ، الفراولة و التوت و الموز و الأفوكادو و عصرها مع الحليب أو البرتقال مع إضافة زبدة الفستق أو المكسرات أو البروتين إذا كنت تستعمله. ويمكنك أخده إلى العمل و شربه أثناء الإستراحة .

8- البان كيك :

البان كيك من أكثر الوجبات الصحية التي قد تأخدها معك للعمل كما أنها لذيذة جدا ويمكنك تحضير البان كيك بمكونان إثنان فقط . نعم مكونان فقط ، وهما الموز و البيض . قم بهرس الموز جيدا ثم أضف البيض وبعد ذلك أطهوها على مقلات بها القليل من الزيت على نار هادئة وتكون قد حضرت بان كيك صحي و في وقت سريع

هناك عدة وجبات بسيطة التي ستمنحك الطاقة اللازمة أثناء الدوام وتحافظ على رشاقتك وصحتك في الوقت ذاته، حمل تطبيق ترانسفورم مي ليساعدك على الإلتزام بعاداتك الصحية.

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