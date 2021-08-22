من أهم الوجبات لطفلك قبل الذهاب للمدرسة، حضري الحليب مع الشوكولاتة مع ملعقة من العسل واضربيها بالخلط، بذلك تمنحين طفلك حوالي 300 سعرة حرارية، وتعتبر وجبة متكاملة تمنحك الطاقة لعدة ساعات خلال اليوم، أو اللبن الزبادي مع الفواكة مع شراب الفراولة أو أي نكهة مفضلة بالنسبة لهم، أو كورن فليكس مع الشوفان والحليب، مكسرات صحية مثل جوز ولوز وتمر وزبيب، بيضة مسلوقة مع الحليب.

إن التغذية المدرسية تلعب دوراً مهم في حياة الطلاب لأن السليمة والصحية منها تساهم في زيادة نسبة الذكاء؛ ما يساعد على تحصيل دراسي جيد؛ لذلك يجب أن تحتوي الوجبة المدرسية على قيمة غذائية متوازنة؛ لإمداد الأطفال بالنشاط والطاقة. اختصاصية التغذية سالي الأعور تختار لك الوجبات المثالية.

من أهم الوجبات لطفلك قبل الذهاب للمدرسة

• ساندويتش

• عصير

• فاكهة وخضراوات

• ماء

• نوعاً من الحلويات أو الأطعمة المفضلة للأطفال، «لكن ليس يومياً»

هذه الاختيارات يجب أن يأخذها الطفل إلى المدرسة فلكل فائدته:

• النشويات «الخبز» تعطيه طاقة تساعده على تنشيط العقل والتركيز.

• الفاكهة والخضر ضرورية؛ لأنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم؛ لتأدية وظائفه.

• منتجات الألبان والأجبان مليئة بالكالسيوم؛ للمحافظة على هيكل عظمي قوي، وتشمل هذه الفئة الجبن أو اللبنة داخل الساندويتش أو الحليب.

• لا تنسي السوائل فيمكن وضع علبة عصير من 20: 25 ملليلتراً بالإضافة إلى الماء.

• بالنسبة للأصناف المحببة عند الأطفال مثل رقائق الشيبسي أو الشيكولاتة أو البسكويت فيجب عدم إعطائها يومياً لهم؛ لأنها أولاً تحتوي على سعرات عالية، وتناولها بدلاً من الساندويتش مرتين خلال الأسبوع الدراسي يعتبر معدلاً مقبولاً.

في الصباح:

رغم أهمية الحقيبة الدراسية، لكن يجب ألا ننسى وجبة الإفطار في البيت قبل الذهاب إلى المدرسة؛ لأنها تعطي الأطفال راحة وطاقة للجسم والعقل؛ لاستيعاب الشرح وتنشيط الذاكرة، بعكس الطفل الذي لا يفطر في البيت. ويشعر بالخمول وعدم التركيز.

والدراسات أكدت هذا الشيء؛ لأن الأطفال الذين تناولوا وجبة الإفطار حصلوا على تحصيل دراسي ناجح ومميز، مقارنة بالذين لم يتناولوا الفطور قبل ذهابهم إلى المدرسة، وكما يقال «العقل السليم في الجسم السليم»؛ لذلك يجب أن نتأكد من أن الحقيبة المدرسية الغذائية lunch box تحتوي على جميع العناصر الغذائية؛ لإمداد الطفل بالنشاط الفكري والبدني؛ لتحصل نتائج مميزة خلال العام الدراسي.



نماذج تبعد الحيرة عنك:

• ساندويتش جبنة: 1 صمون + شريحة من الجبنة + خس وخيار.

• ساندويتش لبنة: 1 صمون + ملعقة طعام من اللبنة + 3 حبات من الزيتون + خس وخيار.

• ساندويتش مربي: صمون + 105 ملاعق من الفول السوداني + 105 ملاعق صغيرة من المربي.

• ساندويتش زعتر: 1 صمون + ملعقتان صغيرتان من الزعتر + ملعقة صغيرة من زيت الزيتون + خس وخيار.

• ساندويتش مورتديلا دجاج: 1 صمون + شريحة من المورتديلا + خس وخيار.

نموذج لجدول يومي:

يوم الأحد:

ساندويتش جبنة

علبة عصير200/250ملل

حبتان من الفاكهة + خيار وجزر

ماء 500 ملل

يوم الإثنين:

ساندويتش لبنة

علبة عصير 200/250 ملل

حبة من الفاكهة + 1 شوكولاتة حجم 30/35 غراما

ماء 500 ملل

يوم الثلاثاء:

ساندويتش مربى + فول سوداني

علبة عصير 200/250 ملل

حبتان من الفاكهة + خيار وجزر

ماء 500 ملل

يوم الأربعاء:

ساندويتش زعتر

علبة عصير 200/250 ملل

حبة من الفاكهة + علبة صغيرة من البسكويت 20 غراماً

ماء 500 ملل

يوم الخميس:

ساندويتش مرتديلا دجاج أو ديك رومي

علبة عصير 200/250 ملل

حبة من الفاكهة + قطعة صغيرة من الكيك الناشف

ماء 500 ملل

وجبات خفيفة صحية سيحبها أطفالكم

الفاكهة

تعد الفاكهة من الاطعمة المميزة التي يحبها الأطفال، يمكنك تقطيع الفاكهة الموسمية المتوفرة لديك الى قطع كبيرة وتقديمها للطفل وهو سوف يختار ما يعجبه. ركزي على تنويع الاصناف حتى يتسنى للطفل اختيار ما يناسبه وتناول مجموعة متنوعة من المغذيات والفيتامينات. ينصح الاطباء بتجربة الاصناف بالتدريج.

كعكات الارز

كعكات أو بسكويت الارز الخالية من السكر ممتازة للأطفال ما بين 6 – 8 شهور. بالاضافة الى ذلك يمكنك تقديم صلصات مغذية من الافوكادو المهروس أو الموز معها. الافوكادو يحتوي على دهون صحية مفيدة للدماغ والتطور الجسدي.

الخضار الطازجة والمطبوخة

الخيار، الجزر والفلفل الحلو والفاصولياء الفرنسية كلها غنية بالمغذيات والفيتامينات والاملاح الضرورية لبناء جسم صحي. يمكنك تقديم صلصات معتدلة معها مثل الحمص. تأكدي من أن طفلك لا يعاني من حساسية اتجاه البقول.

الألبان

يعشق الاطفال الالبان لانها سهلة الهضم ومنعشة وباردة، وينصح الاطباء بتقديمها للاطفال في مرحلة التسنين لانها تساعد على ترطيب الفم وتمد الجسم بالكالسيوم المفيد.

الأجبان

الاجبان من الاطعمة الطرية التي يحبها الاطفال وهي مفيدة وغنية بالبروتين والكالسيوم والفيتامينات الاخرى ولكنها تحتوي على الاملاح لذلك يجب ان تقدم بكميات معقولة مع انواع مختلفة من الخضار المنعشة مثل الخيار والطماطم الكرزية.

عيدان الخبز الصغيرة

يمكنك شراء اصناف خبز خالية من الاملاح على شكل عيدان. هذه العيدان يمكن أن تشغل الطفل لفترة طويلة من الوقت.

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