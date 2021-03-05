وجبات يعتقد البعض أنها صحية.. احذريها!

هناك العديد من الوجبات الخفيفة التي يعتقد البعض أنها صحية لكنها في حقيقة الأمر يمكن أن تضر بصحتك، سواء كان ذلك بسبب السعرات الحرارية التي لا تدرك أنك تحصل عليها، أو السموم الموجودة في العبوة التي لم تشك مطلقًا في وجودها، نستعرض بعض منها :

- الزبادي المنكه بالفواكهة

عندما يكون لديك نكهة مضافة للزبادي، فإنك تحصل على سكر إضافي وسعرات عالية ومواد حافظة تضر بجسمك.

بدلاً من تعريض نفسك لجميع المحليات المضافة من الشركة، تناول الزبادي العادي وأضف الفاكهة الطازجة بنفسك.

- الحلويات

إذا كنت تحاول التركيز في العمل ولكنك لاحظت انخفاض مستوى الطاقة لديك، فإنك تلجأ لقطعة من الحلوى لتنشيط دورتك الدموية.

ولكن هذا اعتقاد خاطيء لأن هذه الطاقة تستمر لفترة قصيرة ثم تنخفض، وهناك شيء يسمى نقص السكر في الدم الارتدادي، وهو عندما يشعر جسمك بسوء بعد تناول كعكة أو حلوى لأن نسبة السكر في الدم ربما تنخفض حتى أقل

مما كانت عليه قبل تناول الوجبة الخفيفة السكرية، ما يدفعك للحصول على المزيد من السكريات.

- المعجنات

الكثير من الناس يبحثون عن المعجنات لأنها قليلة الدسم أو خالية من الدهون، وربما تكون مصنوعة بصوديوم أقل.

ولكن بشكل عام، تمت معالجة هذه الأطعمة الخفيفة بطريقة لا تحصل فيها على أقصى قدر من التغذية.

على سبيل المثال، يمكن صنع الأطعمة من البسكويت المملح إلى الكعك من الدقيق الأبيض - على عكس الحبوب الكاملة الصحية - التي تهضم بسرعة كبيرة، وبالتالي تعمل بشكل مشابه لتناول وجبة خفيفة سكرية: ستحصل على هذه الطاقة الأولية، ولكنها قد لا تدوم .

- القهوة

يعتقد الكثير منا أن القهوة وجبة خفيفة خالية من السعرات الحرارية، وهي اختيار مناسب في مكافحة الانخفاض في الطاقة والضغط أيضا.

كما أن تناول القهوة يخفي جوعك طوال اليوم ما يدفعك لتعويض الجوع في وجبة العشاء وبذلك تكتسب سعرات حرارية أعلى ليلا.

- المكسرات المملحة أو المنكهة

إذا اخترت المكسرات التي تحتوي على أملاح أو نكهات مضافة، فأنت تقلب الموازين إلى النهاية غير الصحية.

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