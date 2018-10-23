كيف تجهزين لطفلك وجبة مدرسية متكاملة؟

من الضروري أن تكون وجبة طفلك وجبة طازجة (shutterstock.com)

يفضل الكثير من الأطفال تناول الأطعمة والوجبات السريعة من الشارع، ولكن هذا الأمر غير صحي على الإطلاق لما من شأنه أن يسبب أمراض عدة لهم، ولذا يجب على الأمهات إعادة وجبات مميزة صحية لأطفالها أثناء ذهابهم للمدارس تفاديًا لإصابتهم بالأمراض المختلفة.

وكي ينجذب الأطفال للوجبات المنزلية التي تعدها الأمهات، يجب أن تتضمن العناصر الغذائية التي يفضلها الأطفال وفي الوقت ذاته تكون صحية ومفيدة لهم، وأن يتم إعدادها من قبل الأمهات بشكل جذاب وجيد كي يتناولها الطفل ويفضل الحصول عليها يوميًا، ونقدم إليكم نصائح لإعداد الوجبات المدرسية الصحية للأطفال:

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وجبة طازجة:

من الضروري أن تكون وجبة طفلك وجبة طازجة، وليست مكونات جاهزة تحتوي على مواد حافظة وصناعية، فإن هذا الأمر أفضل لطفلك وأكثر صحة، فضلًا عن ضرورة وضه الخضروات والفاكهة التي يفضلها طفلك في هذه الوجبة وإعدادها بشكل جذاب ومنسق لما من شأنه تأثير فعال في تناول الطفل لها.

طريقة الحفظ:

طريقة حفظ الطعام من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها عند تحضير وجبة الطفل، فهي ما تحدد إذا ما كان طفلك يتناول أكل سليم أم لا، وهناك عدة طرق لحفظ الطعام، منها علب الثلاجة الزجاجية وعلب حفظ الطعام البلاستيكية، والتي تعد الخيار المثالي للأطفال لعدم سهولة كسرها.

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طريقة التقديم:

شكل الطعام نصف الشهية، والأطفال خاصة كلما تعددت الألوان كلما رغبوا في تناول الطعام، خاصة وإن كان على هيئة أشكال محببة لديهم مثل شخصيات الكارتون وغيرها من عوامل جذب الأطفال لتناول الطعام على الفور.

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