7 طرق لعلاج ألم الظهر بالطب البديل

هل تعاني من ألم مزمن في الظهر؟ هل جربت كل الأدوية المسكنة ولكنها لم تنجح في علاج الالم؟ هل تعلم بأن حوالي 90% من حالات الام الظهر تنتج عن العادات اليومية السيئة مثل الجلوس لفترات طويلة أو الوقوف لفترات طويلة، رفع اشياء ثقيلة، الاصابة بالبرد في منطقة الظهر، اوضاع النوم وكل هذه الاسباب يمكن علاجها بالراحة والتخلص من تلك العادات السيئة.

أما اذا كنت قد مللت الشعور بالانزعاج من أوجاع الظهر وتريد بعض المساعدة البديلة فهذه الاعشاب ستساعدك في علاج الالم والعودة الى ممارسة حياتك بصورة طبيعية.

ملاحظة: العلاج بالاعشاب لا يكون فى الحالات التى تكون مرضية مثل حوادث السير وحوادث السيارات، السقوط من مكان مرتفع، حدوث مزق حاد بسبب رفع اشياء ثقيلة، حالات الانزلاق الغضروفى الحاد او الحالات التى تسبب تنميل فى القدم او الام الظهر التى تستمر بنفس الشدة لمدة اكثر من ثلاث ايام. فى هذه الحالة يجب الذهاب الى الطبيب المختص.

العلاج بالزنجبيل

ويعتبر من افضل الاعشاب لعلاج الام الظهر.يخلط الزنجبيل بماء دافىء يقترب من الغليان ثم يقلب قليلا ويصفى ويوضع فى شاش ثم يوضع على مكان الالم ثلاث مرات فى اليوم . يمكن ان يتم العلاج ايضا عن طريق عمل شراب الزنجبيل + القرنفل + القرفة ويتم شربه 3 مرات يوميا .

العلاج بالقمح

يعتبر القمح من الحبوب التى تهدىء الالتهابات لذلك هو مفيد فى حالات الام الظهر.يوضع الدقيق فى ماء ثم يرفع على نار هادئة حتى تصبح عجينة ننتظر قليلا حتى تصبح درجة حرارتها عالية الى حد ما .توضع العجينة على مكان الالم ويفضل ان توضع ساخنة قدر المستطاع .ثلاث مرات يوميا.

العلاج بالحلبة

تطحن حبوب الحلبة جيدا ثم تخلط باللبن او الماء لنصنع عجينة توضع العجينة على مكان الالم ثلاث مرات يوميا. يتم وضع العجينة وهى ساخنة قدر ما يستطيع المريض

العلاج بأوراق الكرنب

توضع اوراق الكرنب فى اللبن الساخن حتى تنضج تماما وتصبح لينة للغاية ثم توضع سريعا على مكان الالم ويفضل ان تظل ليلة كاملة او يوم كامل .

العلاج باوراق الكافور

ان لهذا الزيت العجيب مفعول السحر فى علاج الام الظهر بالاعشاب.يسخن الزيت حتى يصبح دافئا ثم يدلك به منطقة الالم لمدة لا تقل عن 10 دقائق .يكرر ذلك من مرتين الى ثلاث مرات يوميا .

العلاج بزيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من افضل العلاجات لمعظم امراض العضلات والجهاز العظمى عموما والظهر خصوصا حيث يحتوى على الكثير من المواد الملينة والمفيدة جدا .يسخن الزيت ثم يدلك به منطقة الالم لمدة 10 دقائق .يتم تكرار ذلك 5 مرات يوميا.

العلاج بالعسل

من المعروف ان العسل يعالج الكثير من الامراض خصوصا واذا تم تناوله على هيئة شراب (يتم وضع ملعقة عسل كبيرة على كوب ماء واذابته وشربه ) حيث يتم ترتيب ذرات الماء مثل ذرات العسل وبالتالى تكون وكأنك شربت كوب كامل من العسل .

وأخيرا، تذكر بأن المسكنات الدوائية تعمل على تخفيف وتسكين الالم لفترة من الوقت ولا تعالجه. لذلك يمكن اخذ تلك المسكنات مع العلاجات التى قمنا بذكرها. ولكن يفضل ان تكون تلك المسكنات على هيئة كريمات والابتعاد عن المسكنات التى على هيئة حبوب اقراص لما لها من اثار جانبية .