ودعي الهالات السوداء مع نصائح أبرز أطباء وخبراء التجميل

تسعى جميع السيدات من أجل الحصول على مظهر عيون مثالية بلا هالات سوداء أو مظهر مزعج وغير صحي. ولذلك وجب العناية بالعيون باستخدام أفضل المنتجات وأكثرها ملائمة لعيوننا فالعين هي أحد أكثر الأعضاء الحساسة والتي يجب تطبيق أنواع معينة من الكريمات والسيرومات عليها بحذر شديد.

كيف تتكون الهالات السوداء؟

"تقول طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة شيرين إدريس" "عندما يتطلع الشخص إلى علاج الهالات السوداء ، فإن السؤال هو" لماذا لديك هذه الدوائر والهالات السوداء؟

توضح الطبيبة شيرين أن الهالات السوداء المزعجة يمكن أن تكون نتيجة تصبغ أو احمرار كامن والأوعية الدموية. "إذا كانت الهالات السوداء ناتجة عن تصبغ ، فأنت تريد البحث عن مكونات ذات تأثيرات مشرقة.

كيف تتخلصين من الهالات السوداء؟

تعمل المنتجات التي تحتوي على فيتامين C والهيدروكينون وحمض الكوجيك بشكل أفضل. ابحثِ أيضًا عن المنتجات التي تحتوي على الريتينول لأن الريتينول يمكن أن يساعد الشخص على التخلص من التصبغ بمرور الوقت.

ومع ذلك، إذا كانت الهالات السوداء ناتجة عن احمرار أو انتفاخ كامن، فأنتِ تريدين البحث عن كريمات العين التي تحتوي على الكافيين أو فيتامين K.

مثل العديد من الأمراض الجلدية الأخرى، يمكن تقليل الهالات السوداء من خلال تغيير نمط الحياة أيضًا. وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية الحاصل على شهادة البورد الدكتور مورجان راباخ فإن هناك العديد من الأمور التي تساعد في تقليل الهالات السوداء ومن بينها:

النوم الجيد

الترطيب

تقليل نسب أو كميات ملح الطعام الداخلة الى الجسم

واقي من الشمس تحت العين" يمكن أن يحدث فرقًا إيجابيًا لأن "العوامل وراثية وبيئية".

على واجهة المكياج، ضعي في اعتبارك وضع طبقة من مرطبك الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس لا يقل عن نسبة ثلاثين أسفل الكونسيلر الذي تختارينه لإخفاء الهالات السوداء تحت العين مؤقتًا.

ولمزيد من العلاج المكثف لمظهر أكياس العين المزعج، غالبًا ما يستخدم أطباء التجميل "مواد مالئة مصنوعة من حمض الهيالورونيك لإخفاء الأكياس وأحيانًا جراحة تحت العين (تسمى رأب الجفن السفلي) إزالة كيس العين " لمظهر أعين جميل وصحي.