وصفات أجنحة دجاج بصوص البافلو

أجنحة الدجاج بصوص البافلو على طريقة المطاعم، وصفة سهلة وسريعة نقدمها لك سيدتي

المقادير

- جوانح الدجاج : 1 كيلو

- الكاتشاب : فنجان (حار / أو الصلصة الحارة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الشطة : ربع ملعقة صغيرة

- الصويا صوص : نصف ملعقة صغيرة

- العسل : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير



الطريقة الأولى: تسخن الشواية على درجة حرارة عالية.

تخلط الصلصة الحارة مع بقية المكونات في إناء عميق وتتبل الأجنحة في هذا الخليط.

توضع الأجنحة على الشواية وتقلب في جميع الاتجاهات لمدة 10 دقائق ثم ترفع من الشواية وتوضع في الخليط مرة أخرى ثم ترفع على الشواية وتكرر العملية حتى تمام النضج.

الطريقة الثانية: تذاب قطعة من الزبدة في مقلاة وتقلى أجنحة الدجاج على نار هادئة حتى تمام النضج.

ترفع أجنحة الدجاج وفي نفس المقلاة تضاف الصلصة وبقية المكونات وتقلب جيداً على نار متوسطة حتى يصبح الخليط سميك.

ترفع الصلصة من على النار وتصب في إناء عميق ويضاف إليها أجنحة الدجاج مع التقليب حتى تغطى الأجنحة بصوص البافلو تماماً.

تقدم الأجنحة مع البطاطس المحمرة والمايونيز أو حسب الرغبة.

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