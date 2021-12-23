وصفات احتفالية: ديك رومي مشوي مع حشوة الكستناء 

بسكين حاد يقطع شكل + على الجانب المسطح من كل حبة كستناء. تطهى على نار خفيفة ، في قدر مغطى بالماء لمدة 5 دقائق. يصرف الماء. تزال القشرة البنية ويستخرج اللب. تغسل وتغلي لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج. وتقطع خشن

بسكين حاد يقطع شكل + على الجانب المسطح من كل حبة كستناء. تطهى على نار خفيفة ، في قدر مغطى بالماء لمدة 5 دقائق. يصرف الماء. تزال القشرة البنية ويستخرج اللب. تغسل وتغلي لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج. وتقطع خشن .

بسكين حاد يقطع شكل + على الجانب المسطح من كل حبة كستناء. تطهى على نار خفيفة ، في قدر مغطى بالماء لمدة 5 دقائق. يصرف الماء. تزال القشرة البنية ويستخرج اللب. تغسل وتغلي لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج. وتقطع خشن .

بسكين حاد يقطع شكل + على الجانب المسطح من كل حبة كستناء. تطهى على نار خفيفة ، في قدر مغطى بالماء لمدة 5 دقائق. يصرف الماء. تزال القشرة البنية ويستخرج اللب. تغسل وتغلي لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج. وتقطع خشن .

بسكين حاد يقطع شكل + على الجانب المسطح من كل حبة كستناء. تطهى على نار خفيفة ، في قدر مغطى بالماء لمدة 5 دقائق. يصرف الماء. تزال القشرة البنية ويستخرج اللب. تغسل وتغلي لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج. وتقطع خشن .

لتحضير الحشوة ، نذوب الزبدة في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة. يقلب البصل والكرفس ويطهى حتى ينضج. تخلط جيدا في فتات الخبز والكستناء. يتبل بالزعتر ، البردقوش ، المالح ، وإكليل الجبل

لتحضير الحشوة ، نذوب الزبدة في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة. يقلب البصل والكرفس ويطهى حتى ينضج. تخلط جيدا في فتات الخبز والكستناء. يتبل بالزعتر ، البردقوش ، المالح ، وإكليل الجبل .

لتحضير الحشوة ، نذوب الزبدة في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة. يقلب البصل والكرفس ويطهى حتى ينضج. تخلط جيدا في فتات الخبز والكستناء. يتبل بالزعتر ، البردقوش ، المالح ، وإكليل الجبل .

لتحضير الحشوة ، نذوب الزبدة في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة. يقلب البصل والكرفس ويطهى حتى ينضج. تخلط جيدا في فتات الخبز والكستناء. يتبل بالزعتر ، البردقوش ، المالح ، وإكليل الجبل .

لتحضير الحشوة ، نذوب الزبدة في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة. يقلب البصل والكرفس ويطهى حتى ينضج. تخلط جيدا في فتات الخبز والكستناء. يتبل بالزعتر ، البردقوش ، المالح ، وإكليل الجبل .