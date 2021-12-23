وصفات احتفالية: ديك رومي مشوي مع حشوة الكستناء هل مللت من الاطباق التقليدية لليلة الميلاد؟ تعالي نتعلم معا طريقة اعداد طبق شهي من الديك الرومي المشوي مع حشوة الكستناء الشهية والمغذية.
وصفات احتفالية: ديك رومي مشوي مع حشوة الكستناء
المكونات:
2 رطل كستناء
2 كوب زبدة
2 كوب بصل مفروم
2 كوب كرفس مفروم
10 أكواب بقسماط مجفف
1ملعقة صغيرة زعتر مجفف
1 ملعقة صغيرة من البردقوش المجفف
1 ملعقة صغيرة جافة مالحة
1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل المجفف
12 رطلاً من الديك الرومي الكامل مع الرقبة والحوصلة
ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة
الطريقة:
- بسكين حاد يقطع شكل + على الجانب المسطح من كل حبة كستناء. تطهى على نار خفيفة ، في قدر مغطى بالماء لمدة 5 دقائق. يصرف الماء. تزال القشرة البنية ويستخرج اللب. تغسل وتغلي لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تنضج. وتقطع خشن.
- لتحضير الحشوة ، نذوب الزبدة في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة. يقلب البصل والكرفس ويطهى حتى ينضج. تخلط جيدا في فتات الخبز والكستناء. يتبل بالزعتر ، البردقوش ، المالح ، وإكليل الجبل.
- سخني الفرن على درجة 350 فهرنهايت (175 درجة مئوية).
- يغسل الديك الرومي بالماء البارد ويترك حتى يجف. تفرك تجاويف الجسم بالملح والفلفل. توضع ملعقة حشوة في تجاويف الجسم. يغلق الجلد بأسياخ أو خيوط . يوضع الديك الرومي على تحت صينية شواء متوسطة.
- يشوى الديك الرومي من 3 ونصف ساعة الى 4 ساعة ونصف ساعة في فرن مسخن مسبقًا ، حتى تصل درجة الحرارة الداخلية للفخذ إلى 180 درجة فهرنهايت (80 درجة مئوية) وتصل الحشوة إلى 165 درجة فهرنهايت (75 درجة مئوية). يمكن وضع خيمة من الالمنيوم فوق الديك الرومي خلال النصف الأخير من وقت الشوي لتجنب الإفراط في التحمير. أخرجيها من الفرن وضعيها على طبق، واتركي الديك الرومي يبرد قليلاً لمدة 20 دقيقة قبل تقطيعه.
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