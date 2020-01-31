وصفات الحليب المذهلة لبشرة بيضاء

الحليب من المواد التي لها تاريخ طويل ومعروف في تفتيح البشرة، كما يمنح الجلد نضارة ولمعان كبشرة الأطفال، وبه خصائص تساعدكِ على التخلص من البقع الداكنة، والجلد الميت، بفضل مضادات الأكسدة.

كما يحافظ على حيوية وشباب البشرة، لأنه يحتوي على الكالسيوم والفيتامينات التي تغذي الجلد، ولهذا إليك ماسكات الحليب لبشرة كبياض الثلج.

ماسك الحليب الزبادي والأرز المطحون

- 1 ملعقة كبيرة من الحليب

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة أرز مطحون

- 3 قطرات زيت لوز حلو

طريقة تحضير الماسك

اُخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الماسك على بشرتكِ، مع الفرك قليلًا.

اُتركي الماسك حتى يجف أو بعد مرور نصف ساعة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، للحصول على تفتيح وبشرة وردية ناعمة.

ماسك الحليب والبيض

- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة ماء ورد

- ملعقة صغيرة عسل

- بياض بيضة

طريقة تحضير الماسك

اُخلطي المكونات مع بعضها.

وزعي الخليط على بشرتكِ والرقبة لنتيجة أفضل.

اُتركي الماسك على بشرتكِ لمدة 30 دقيقة.

اُشطفي وجهكِ بالماء بعدها، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا، للتخلص من الجلد الميت والبثور.

ماسك الحليب والطماطم

- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة عصير طماطم

- ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

طريقة تحضير الماسك

اُخلطي الحليب مع عصير الطماطم وزيت جوز الهند.

ضعي الخليط على بشرتكِ.

اُتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء البارد.

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