نصائح لعلاج دوالي القدمين طبيعياً دون اللجوء لعمليات جراحية

وتظهر أعراض دوالي الساقين في تلون الأوردة باللون الأزرق مع الشعور بالثقل والحرقان في هذه المنطقة من الساقين، وقد تحدث بعض التورمات والتشنجات في العضلات بالتزامن مع الإحساس بالألم بعد الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة ، إلا أن السبب الحقيقي وراء الإصابة بالدوالي غير معروف حتى الآن ولكن إهماله قد يسبب القرح الوريدية.

ويجب على المريض اللجوء للطبيب المختص على الفور بعد الشعور بأحد هذه الأعراض مع ضرورة ارتداء الجورب الطبي الضاغط.

كما يجب عليه الالتزام بعدم الوقوف فترات طويلة حتى يتم العلاج النهائي إما بالجراحة لاستئصال الدوالي، أو من خلال إجراء أسهل بالكي الحراري وهما نوعان، الأول موجات ترددية والثاني بالليزر ليتمكن المريض من المغادرة في نفس اليوم دون الشعور بأي ألم.

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