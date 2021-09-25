وصفات خريفية: سلطة البطاطا الحلوة والكايل سلطة الخريف يجب ان تكون مشبعة وغنية بالنكهات، تعالوا نتعلم وصفة سلطة البطاطا الحلوة الطازجة والرائعة مع أوراق الكايل المفيدة والصحية.

وصفات خريفية: سلطة البطاطا الحلوة والكايل

المكونات:

2 رطل البطاطا الحلوة

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

تتبيلة الطحينة من القيقب

ربع كوب طحينة

ربع كوب ماء

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة شراب القيقب

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1/8 ملعقة صغيرة فلفل حار

السلطة

6 أكواب كايل مقطع (حوالي نصف حزمة)

1 تفاحة كبيرة

ربع كوب ببيتاس

1/4 كوب جوز البقان المفروم

1/4 كوب توت بري مجفف

وصفات خريفية: سلطة البطاطا الحلوة والكايل

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. تقشر البطاطا الحلوة وتقطّع إلى قطع بحجم 1/2 بوصة. توضع البطاطا الحلوة على صينية خبز مغطاة بورق البرشمان ويضاف زيت الطهي والقرفة والكمون والفلفل الحلو المدخن والملح. تقلب البطاطا الحلوة حتى تتغطى بالزيت والبهارات.

تحمص البطاطا الحلوة لمدة 30 دقيقة تقريبًا أو حتى تنضج وتحمر من الأطراف، مع التحريك مرة واحدة.

أثناء تحميص البطاطا الحلوة ، حضر باقي السلطة. ابدأ بالتتبيلة. أضف الطحينة والماء وعصير الليمون وشراب القيقب ومسحوق الثوم والفلفل الحار والملح في الخلاط أو وعاء. امزج أو اخفق معًا حتى تصبح المكونات مستحلبًا وناعمًا. ضع الصلصة جانبًا.

اسحب أوراق الكايل من السيقان الخشبية القاسية واشطفها جيدًا في مصفاة بالماء البارد. صفي الاوراق جيدًا ، ثم قطعيه إلى شرائح رفيعة (ليس من الضروري أن تكون مثالية ، لذلك لا تشدد على ذلك ، فقط استهدف قطعًا أصغر). قسمي شرائح الكايل بين أربعة اطباق.

قطع التفاح إلى أرباع وقومي بإزالة البذور. نقطع كل ربع إلى شرائح رفيعة. تضاف شرائح التفاح إلى كل وعاء.

أضف 1 ملعقة كبيرة من كل من البيبيتاس والجوز المفروم والتوت البري المجفف إلى كل وعاء. عندما تنتهي البطاطا الحلوة من التحميص ، اتركيها تبرد لمدة 5 دقائق ، ثم قسميها بين الأوعية. تقسّم الصلصة على أربع أوعية صغيرة. استمتع بالسلطة على الفور أو احفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى خمسة أيام.

وصفات صيفية: سلطة الباستا مع بيستو الكايل

بيتزا الكال وجبن الريكوتا