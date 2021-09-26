وصفات خريفية: سلطة التفاح والكايل مع الجوز المكرمل تجتمع جميع نكهات الخريف في سلطة التفاح والكايل، مع الجوز المكرمل وخل البلسمي انها سلطة تستحق التجربة.

وصفات خريفية: سلطة التفاح والكايل مع الجوز المكرمل

المكونات:

تحضير الخل البلسمي

1/3 كوب زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة خل بلسميك

2 ملعقة كبيرة مايونيز

1/2 ملعقة كبيرة خردل ديجون

1 فص ثوم مفروم

1/2 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

1/4 ملعقة صغيرة ملح

الفلفل الطازج المكسر

الجوز المجفف

1/2 كوب جوز مفروم

1/2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة سكر بني

رشة ملح واحدة

السلطة

8 أوقية أوراق الكايل الممزقة (حوالي 12 كوب)

1 تفاحة

2 ملعقة كبيرة جبنة زرقاء مفتتة

وصفات خريفية: سلطة التفاح والكايل مع الجوز المكرمل

الطريقة:

اصنعي صلصة الخل البلسمي أولاً ، حتى تتجانس النكهات. يضاف زيت الزيتون والخل البلسمي والمايونيز والديجون والثوم المفروم والريحان المجفف والملح وبعض الفلفل الطازج في وعاء أو خلاط. يغلق البرطمان ويرج أو يخفق في الوعاء أو يخلط حتى تصبح الصلصة ناعمة. ضع الصلصة جانبًا.

بعد ذلك ، يصنع الجوز المكرمل. تضاف الزبدة والسكر البني ورشة ملح إلى مقلاة صغيرة غير لاصقة. تسخن على نار متوسطة مع التحريك، حتى يبدأ السكر البني في الذوبان (دقيقة واحدة).

يُضاف الجوز المفروم إلى المقلاة ويُحرّك المزيج مع السكر البني المذاب جزئياً. استمر في الطهي على نار متوسطة مع التحريك كل 10-15 ثانية ، حتى يذوب السكر البني تمامًا (يبدو لامعًا وليس محببًا) ويغطي الجوز تمامًا.

تُرفع المقلاة عن النار فورًا ويُسكب الجوز الساخن على قطعة من البرشمان. انشر قطع الجوز في طبقة واحدة واتركها تبرد (حوالي 10 دقائق).

أضف أوراق اللفت الممزقة إلى وعاء كبير. أضف حوالي 2 ملعقة كبيرة من خل البلسميك وقم بتدليك الصلصة في أوراق الكايل الممزقة لمدة دقيقتين تقريبًا.

قطّع التفاحة إلى أربعة أرباع. قطّع كل ربع إلى قطع رفيعة.

قسّم الكايل بين أربعة أطباق. أضف شرائح التفاح ، وملعقة كبيرة أو اثنتين من الجوز، وحوالي 1/2 ملعقة كبيرة من الجبن الأزرق لكل سلطة. رش القليل من الخل البلسمي على كل منهما ، ثم قدمه!

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