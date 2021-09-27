وصفات خريفية: سلطة الكينوا مع صلصة الليمون سلطة خريفية مميزة توازن بين النكهات الثقيلة المطبوخة والمحمصة مع صلصة الكركم والليمون.

وصفات خريفية: سلطة الكينوا مع صلصة الليمون

المكونات:

الكينوا

1/2 كوب كينوا غير مطبوخ

1/8 ملعقة صغيرة ملح

صلصة الكركم بالليمون

2 ملعقة كبيرة زبدة لوز

3 ملاعق كبيرة ماء ساخن

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

1/4 ملعقة صغيرة كركم مطحون

1 ملعقة صغيرة سكر

1/8 ملعقة صغيرة ملح

فلفل طازج (حوالي 1/8 ملعقة صغيرة)

سلطة

4 أكواب من الخضار الورقية

1 تفاحة جراني سميث

2 ملعقة كبيرة توت بري مجفف

2 ملعقة كبيرة لوز مقطع

وصفات خريفية: سلطة الكينوا مع صلصة الليمون

الطريقة:

تشطف الكينوا جيدًا في منخل شبكي ناعم. تضاف الكينوا و 1/8 ملعقة صغيرة ملح و 3/4 كوب ماء في قدر صغير. يوضع غطاء في الأعلى وتترك حتى تغلي على نار عالية. بمجرد الغليان ، تخفف النار وتترك لتنضج لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة يجب أن تصبح الكينوا طرية. تنشر الكينوا على صينية أو طبق خبز ، ثم توضع في الثلاجة لتبرد لمدة 10 دقائق.

أثناء طهي الكينوا ، حضري صلصة الكركم بالليمون. في وعاء أو برطمان ، اخلطي زبدة اللوز والماء الساخن (ابدأ بـ 2 ملعقة كبيرة) وعصير الليمون والزنجبيل المطحون والكركم المطحون والسكر والملح والفلفل. يقلب جيدًا حتى تمتزج زبدة اللوز تمامًا مع السائل ويصبح المزيج ناعمًا. يضاف المزيد من الماء ، إذا لزم الأمر ، لجعل الصلصة سلسة (استخدمت 3 ملاعق كبيرة إجمالاً). ضع الصلصة في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

تقطع التفاحة إلى شرائح رفيعة.

لصنع السلطات ، ضع 2 كوب من الخضار الورقية في كل وعاء كبير. أضيفي نصف شرائح التفاح لكل منهما ، ثم ضعي حوالي نصف كوب كينوا مطبوخة ومبردة فوقها. رشي ملعقة كبيرة من كل من التوت البري المجفف وشرائح اللوز على كل سلطة. أخيرًا ، ضعي صلصة الليمون والكركم على الوجه وقدميها.

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