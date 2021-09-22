وصفات خريفية: شوربة البصل الفرنسي الكلاسيكي وصفة شهية ودافئة ومغذية أيضاً من المطبخ الفرنسي العريق غنية بالنكهات الخريفية التي تبعث الدفء في الجسم، حضريها في المنزل اليوم مع الخبز الفرنسي الشهي وجبن غروير ذو الرائحة المميزة.

وصفات خريفية: شوربة البصل الفرنسي الكلاسيكي

المكونات:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 رطل. البصل الأصفر

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة طحين

6 أكواب من مرق اللحم البقري

½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

1 ورقة غار

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج

1 ملعقة كبيرة صلصة ورسيستيرشاير

5 شرائح خبز فرنسي

1 كوب جبن سويسري أو جبن غروير مبشور

وصفات خريفية: شوربة البصل الفرنسي الكلاسيكية

الطريقة:

يقطّع البصل إلى شرائح بسماكة 2 سم. نضيف شرائح البصل في قدر كبير بزيت الزيتون. يُطهى البصل على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر. عندما يبدأ البصل في التحول الى اللون البني الذهبي (بعد حوالي 30-45 دقيقة) ، أضيفي الزبدة.

استمري في الطهي على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر حتى يتكرمل البصل بعمق. يجب أن يستغرق هذا حوالي ساعة كاملة. إذا لزم الأمر ، أضيفي بضع ملاعق كبيرة من الماء لإذابة أي قطع بنية من القاع لمنعها من الاحتراق بينما يستمر البصل في النضج.

بمجرد أن يصبح البصل بنيًا غامقًا، أضيفي الدقيق. يقلب ويطهى الدقيق مع البصل المكرمل لمدة دقيقتين إضافيتين. يساعد الدقيق على تكثيف المرق قليلاً ، مما يمنحه قوامًا.

يُضاف مرق اللحم إلى القدر ويُحرّك لإذابة أي قطع بنية من أسفل القدر. أضف أيضًا الزعتر وورق الغار والفلفل وصلصة ورسيستيرشاير. اتركي الحساء على نار هادئة ، ثم اتركيه على نار هادئة لمدة نصف ساعة. إذا كنت تستخدم مرقًا منخفض الصوديوم ، فتأكد من تذوق الحساء بعد الغليان وإضافة الملح حسب الرغبة.

مع قرب نهاية وقت النضج ، تسخن شواية الفرن مسبقًا. ضعي شرائح الخبز على صينية الخبز وضعيها في الفرن على الرف الأوسط. اشويها لبضع دقائق على كل جانب أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً بالكاد (ستشوي أكثر لاحقًا).

إذا لم يكن لديك أوعية آمنة للفرن، ضعي فوق كل شريحة خبز بالجبن المبشور، ثم أعدها إلى الفرن واستمر في الشواء حتى تذوب الجبن وتتشكل فقاعات. يختلف وقت الشوي باختلاف كل فرن، لذا تأكدي من مراقبتها عن كثب. ينبغي أن يستغرق هذا بضع دقائق. ضعي قطعة من الخبز المحمص مع الجبن المذاب فوق كل وعاء شوربة قبل التقديم مباشرة.

إذا كان لديك أوعية آمنة للفرن ، قومي بتقسيم الحساء في الأوعية ، وضعي فوق كل واحد قطعة من الخبز المحمص قليلاً، ثم بعض الجبن المبشور. ضعي الأوعية مرة أخرى على صينية الخبز وضعي كل شيء في الفرن أسفل الشواية. اشويها لبضع دقائق فقط أو حتى تذوب الجبن وتتشكل فقاعات. يقدم ساخنا!

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