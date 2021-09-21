سلطة الدجاج بالبروكلي والشيدر

سلطة الدجاج بالبروكلي وجبن الشيدر هي سلطة طازجة رائعة يمكن تناولها بمفردها أو تحويلها إلى عدة أفكار غداء سهلة ومختلفة!

سلطة ال دجاج بالبروكلي وجبن الشيدر

المكونات:

1 رطل من البروكلي الطازج (حوالي 2 كوب مفروم)

1 كوب دجاج مطبوخ ومقطع

2 أوقية جبن شيدر مبشور (حوالي نصف كوب)

2 بصل أخضر مقطّع إلى شرائح

1/3 كوب صلصة رانش

الفلفل الطازج حسب الرغبة

سلطة ال دجاج بالبروكلي وجبن الشيدر

الطريقة:

نقطع البروكلي جيدًا. من المهم أن تكون قطع البروكلي صغيرة جدًا. يقطّع الدجاج إلى قطع صغيرة أيضًا.

يُضاف البروكلي والدجاج المفروم والجبن المبشور والبصل الأخضر وتتبيلة الرانش الى وعاء كبير. يقلب جيدًا حتى يصبح كل شيء مغطى بالتساوي في الصلصة. يضاف الفلفل الطازج حسب رغبتك.

تقدم كسلطة أو في خبز التورتيلا أو البيتا للحصول على شطيرة. يمكن الاحتفاظ بأي سلطة متبقية في الثلاجة لمدة تصل إلى 3-4 أيام.

سلطة ال دجاج بالبروكلي وجبن الشيدر

فوائد البروكلي:

ينتمي البروكلي إلى عائلة الخضروات الصليبية، مثل: الزهرة، والملفوف، واللفت، والجرجير. وقد أطلق عليه الغذاء الخارق بفضل ما يحمله من قيمه غذائية عالية وسعرات حرارية قليلة أضافت إليه فوائد عظيمة تعود على الجسم، وهذا ما جعل المختصين يدعون إلى أهمية دمجه ضمن النظام الغذائي الصحي.

لطالما ارتبط استهلاك الخضروات والفواكه بانتظام بخفض العديد من المخاطر الصحية، وقد أشارت العديد من الدراسات أن استهلاك بعض الأطعمة النباتية، مثل: البروكلي قد يقلل من خطر الإصابة بالسمنة، والسكري، وأمراض القلب، وخطر الوفاة بشكل عام.

لطالما ارتبط استهلاك الخضراوات والفواكه بانتظام بخفض العديد من المخاطر الصحية، وقد أشارت العديد من الدراسات أن استهلاك بعض الأطعمة النباتية مثل البروكلي ، يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب وخطر الوفاة بشكل عام، كما يعزز من صحة البشرة والشعر، ويزيد من الطاقة ويقلل من الوزن الكلي.

كما يحتوي البروكلي على حمض الفوليك الذي تبين أيضًا أن له دور مهم في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

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