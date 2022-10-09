وصفات خريفية: مربى التفاح

ضعي طبقًا صغيرًا في الفريزر. ضعي التفاح المفروم والسكر الناعم في قدر كبير مع 350 مل من الماء واتركيه على نار هادئة مع التحريك لإذابة السكر

ضعي طبقًا صغيرًا في الفريزر. ضعي التفاح المفروم والسكر الناعم في قدر كبير مع 350 مل من الماء واتركيه على نار هادئة مع التحريك لإذابة السكر .

ضعي طبقًا صغيرًا في الفريزر. ضعي التفاح المفروم والسكر الناعم في قدر كبير مع 350 مل من الماء واتركيه على نار هادئة مع التحريك لإذابة السكر .

ضعي طبقًا صغيرًا في الفريزر. ضعي التفاح المفروم والسكر الناعم في قدر كبير مع 350 مل من الماء واتركيه على نار هادئة مع التحريك لإذابة السكر .

ضعي طبقًا صغيرًا في الفريزر. ضعي التفاح المفروم والسكر الناعم في قدر كبير مع 350 مل من الماء واتركيه على نار هادئة مع التحريك لإذابة السكر .