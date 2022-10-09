وصفات خريفية: مربى التفاح انه موسم التفاح، استعدي لتحضير أشهى مربى تفاح عضوي وقدمي بعض منه كهدايا للأصدقاء والعائلة. هذا المربى يُدهن بسهولة على الخبز المحمص أو كحشو للكعك والمخبوزات المفضلة لديك.
وصفات خريفية: مربى التفاح
المكونات:
1 كغ تفاح مقشر ومنزوع البذور ومفروم
250 جرام سكر ناعم
½ ليمون معصور
1 عود قرفة
وصفات خريفية: مربى التفاح
الطريقة:
- ضعي طبقًا صغيرًا في الفريزر. ضعي التفاح المفروم والسكر الناعم في قدر كبير مع 350 مل من الماء واتركيه على نار هادئة مع التحريك لإذابة السكر.
- يُطهى برفق مع التحريك بانتظام لمدة 30 دقيقة حتى ينضج التفاح.
- يُضاف عصير الليمون ويُضاف عود القرفة ويُترك على نار خفيفة لمدة 2-3 دقائق أخرى حتى يصبح المزيج سميكًا ولامعًا.
- أخرجي الطبق الصغير من الفريزر وضعي القليل من المزيج عليه. اتركيه لبضع ثوان - يجب أن يكون ثابتًا إلى حد ما. إذا كان لا يزال سائلاً قليلاً ، ضعي المقلاة على النار واتركيها على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة أخرى. ضعي الطبق في الفريزر مرة أخرى واختبريه مرة أخرى ، يجب أن تكون جاهزة الآن.
- قسّميها بين البرطمانات النظيفة والمعقمة واغلقيها باحكام. يحفظ لمدة ثلاثة أشهر في مكان بارد وجاف. بمجرد فتحه ، يحفظ في البراد ويستخدم خلال شهر واحد.
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