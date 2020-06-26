وصفات طبيعية منزلية للتخلّص من البلغم

أولاً: طرد البلغم بالوصفات الطبيعية

١- السوائل الدافئة:

تساعد المشروبات الساخنة على الحفاظ على رطوبة الجسم وتذويب وطرد البلغم بالتدريج ليخرج بكميات أكبر مع الكحة وليبدأ الجسم بالتخلص منه بشكل أسرع وهذه السوائل تشمل الماء الدافئ والشاى الخالى من الكافيين ومرق اللحم أو الدجاج والمشروبات العشبية الدافئة

٢- الثوم والبصل:

يلعب البصل دوراً فعالاً فى علاج وطرد البلغم وتستطيع الاستفادة من البصل هنا ببشر حبة بصل ووضع مبشورها في ماء وتركه منقوعاً لمدة ٦ساعات ثم القيام بتناول٥ ملاعق من هذا المنقوع عدة مرات يومياً أما الثوم بتناول فص واحد من الثوم يومياً

٣- العسل:

يمكن الاستفادة من العسل لطرد البلغم بتناول ملعقة واحدة منه كل ٣ساعات خلال النهار من قبل الشخص البالغ

٤- الأناناس:

يحتوي الأناناس على نوع معين من الأنزيمات القادرة على مكافحة أمراض الجهاز التنفسى المسببة للبلغم ويمكن تناوله كعصير يومياً لتخفيف البلغم بشكل ملحوظ

٥- الزيوت العطرية:

وذلك باستنشاق البخار المتصاعد من سوائل دافئة ممزوجة ببضعة قطرات من هذه الزيوت مثل زيت النعناع وزيت شجرة الشاى وزيت الزعتر وزيت الريحان

٦- بعض الأعشاب والأطعمة:

مثل مشروب الزنجبيل الدافئ والفلفل الحار

ثانياً: المكملات الغذائية:

١- مثل حبوب الزنك ومكملات عرق السوس وحبوب الجنسينج والمكملات الغنية بخلاصات التوت البرى

٢- يجب استشارة الطبيب أولاً قبل تناول أى من هذه المكملات فى حال كان الشخص يتناول أدوية أخرى

ثالثاً : الغرغرة بماء وملح أو استنشاق بخاخ محلول سالين الملحى على طرد البلغم وتذويبه وتسريع عملية الشفاء

بعض النصائح لطرد البلغم

١- حاول النوم على وسادة عالية بعض الشىء ليلاً لتسهيل التنفس

٢- حاول أن تزيد من عدد مرات الاستحمام بماء دافئ فالتعرض المتكرر لبخار الحمام يساعد على طرد البلغم

٣- احرص على البقاء فى غرفة هواؤها رطب واستعمل أجهزة ترطيب الهواء فى غرفة النوم ليلاً لمساعدتك على النوم

٤- تجنب الشاى والقهوة ومصادر الكافيين المختلفة فهذه تساعد على طرد الماء من الجسم وتزيد من كثافة البلغم وجفاف الجسم

٥- حاول بصق البلغم إلى الخارج كلما استطعت أو سنحت الفرصة لذلك

٦- ابتعد عن الكحول والتدخين فهما يزيدان حالة البلغم سوءاً

٧- لا يعتبر تراكم البلغم فى المجارى التنفسية أمراً خطيراً ولكن إذا شعرت أن البلغم فيه بعض الدم أو إذا كان داكناً بشكل ملحوظ فعندها يفضل أن تقوم باستشارة الطبيب على سبيل الاحتياط.

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