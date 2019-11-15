وصفات طبيعية من المطبخ لتعطير المنزل

معلومٌ أنَّ تعطير المنزل، من المهام المنزلية المحببة لربة المنزل، خصوصًا عند استخدام الوصفات الطبيعية لهذا الغرض. وتختلف طرق تعطير المنزل، وتشمل الآتي:

ماء الورد

عطر القرفة والبرتقال والقرنفل: للحصول على هذا العطر الطبيعي للمنزل، يضاف قشر ثمرتين من البرتقال، وزوجين من أعواد القرفة، و5 أعواد القرنفل إلى قدر مملوءة بالماء. وتترك القدر على النار حتى الغليان. تخفّف النار بعد الغليان، حتى تنتشر الرائحة في المنزل لأطول وقت ممكن. يوضع الخليط المغلي فوق فواحة لتستمر في نشر الرائحة طوال اليوم.



الريحان والنعناع الأخضر:

تغلى أوراق الريحان والنعناع الأخضر لتملأ رائحتها المكان.

بدلاً من رمي بقايا ثمار التفاح أو الكمثرى أو قشور البرتقال والليمون في سلة النفايات، يمكن استخدامها لتعطير المنزل، عبر وضعها على بضع أوراق من الزبدة ورشّها بقليل من القرفة، وإدخالها إلى الفرن على حرارة 160 درجة مئوية.

يمكن وضع التوابل المعطرة، مثل: القرفة والقرنفل في وعاء الطبخ مع الماء المغلي، للحصول على رائحة منعشة، وهذه الطريقة لا تعطي رائحة جميلة فحسب، بل تمتصّ الروائح غير المحببة الموجودة بالمنزل أيضًا.

وصفات تعطير المنزل

توضع أوعية صغيرة تحتوي على الخل الأبيض في أركان المنزل، فالخل له القدرة على امتصاص أي روائح غير محببة في المنزل.

مع إضافة المسك السائل إلى ماء الورد، يخلط المكونان جيدًا داخل زجاجة، ثم تترك هذه الأخيرة لخمس دقائق قبل استخدامها.

يحفظ ماء الزهر في عبوة ذات بخاخ، مع رشّه في أرجاء المنزل من دون تخفيفه بالماء، أو إضافة أية مواد أخرى إليه.

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