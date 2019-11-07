4 نصائح لتنظيف البقع عن سجاد الحرير

يحتاج سجاد الحرير في بعض الأحيان إلى تنظيف كامل وبما أنه لا يمكن تعريضه للحرارة والمواد الكيميائية فإنه لا يجب استخدام منظفات السجاد العادية، ويمكن تنظيف سجاد الحرير من خلال كنس السجاد برفق للتخلص من كافة الغبار ثم تبليل قطعة قماش بكميات متساوية من الخل الأبيض والماء، وفرك كامل السجاد بهذه القطعة بلطف، كما يمكن وضع السجاد في الهواء الطلق للتخلص من رائحة الخل.

ويمكن غسل السجاد من خلال تنظيفه بالأماكن المخصصة لتنظيف سجاد الحرير، من خلال غسل كل من الأسطح الأمامية والخلفية بمواد خاصة، ويمكن تنظيف البقع عن سجاد الحرير من خلال ما يلي:

1- تجنب استخدام مواد التنظيف التجارية لتنظيف سجاد الحرير.

2- إزالة الانسكابات الصلبة، من خلال إزالتها برفق باستخدام الملعقة، ويجب الحرص على تجنب كشط أو تمزيق ألياف الحرير.

3- إزالة الانسكابات السائلة من خلال استخدام قطعة قماش بيضاء ونظيفة، والضغط على منطقة السجاد الملوثة بهذه القطعة.

4- فرك السجادة بسائل كلوب الصودا لإزالة التلون بسبب البقع، من خلال صبه على قطعة قماش نظيفة، ثم وضع السجادة لتجف في الهواء الطلق، ويجب تجنّب استخدام الحرارة مثل مجفف الشعر لتجفيف السجاد؛ لأن الحرارة تتلف سجاد الحرير.

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