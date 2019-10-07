هل يُساعد تناول كوب من الماء الساخن قبل الاستحمام بإنقاص الوزن؟!

وفقا لموقع ” truweight ” يستخدم الماء الساخن للتخسيس لأن الماء يسرع خطة فقدان الوزن الخاصة بك ويساعد حميتك للعمل بشكل أكثر فعالية ولكن يجب التخلى عن العديد من العادات الغذائية السيئة مثل تناول وجبة العشاء فى وقت متأخر والتوقف عن تناول الدهون والكربوهيدرات والسكريات والإكثار فى المقابل من تناول الفواكه والخضراوات.

إضافة إلى شرب الماء الساخن بعد الاستيقاظ ، يقال إن شرب الماء الساخن قبل وبعد الاستحمام فعال في تخفيف الوزن. أيضا ، كوب من الماء الساخن قبل الاستحمام يمكن أن يساعد في خفض مستوى ضغط الدم. كما أنه يسخن جسمك من الداخل ، مما يؤدي إلى تمدد نظام الدورة الدموية على سطح الجلد.

يُساعد شرب الماء على إنقاص الوزن، كما أن الماء عنصر أساسي للعديد من العوامل التي تلعب دورًا في فقدان الوزن بما في ذلك الهضم ووظيفة العضلات.

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