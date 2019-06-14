وصفات لتبييض الأسنان بشكل طبيعي

يحلم جميع الأشخاص بأسنان بيضاء وسليمة وأن تكون لهم ابتسامة ساحرة ومغرية، ويلجأ العديد منهم إلى الوصفات الطبيعية غير المكلفة أو التي لا تحمل أية خطورة على مستخدميها، ومن هذه الوصفات:



1- بيكربونات الصوديوم والليمون:

من بين الوصفات الطبيعية للحصول على أسنان بيضاء، استخدام بيكربونات الصوديوم، والتي تعدّ منتجاً أساسياً في المنزل للطهي ولاستعمالات المطبخ وحتى في مستحضرات التجميل، وقد أصبحت معروفة على مر السنين كمنتج لتنظيف الفم. فهي قابلة للتحلل، وغير سامة، وتضمن أيضاً أسناناً بيضاء وإزالة البقع وتلون الأسنان. بالإضافة إلى ذلك، كشفت دراسة أخرى نشرتها مجلة طب الأسنان الإكلينيكي، عن أن معجون أسنان صودا الخبز سيكون بديلاً جيداً لإزالة البقع على الأسنان وتبييضها.



2- الليمون:

على عكس بيكربونات الصوديوم، فالليمون أكثر حمضية، كما يمكن لحمض الستريك الذي يحتويه أن يتغلب على البقع المتراكمة على الأسنان، شريطة أن يتم استخدامه بشكل بسيط حتى لا يتلف المينا التي تحمي الأسنان.