وصفات للهالوين: كعكات رقائق الذرة بالشوكولاتة يحب الجميع كعك رقائق الذرة المقرمشة ، مهما كانت أعمارهم. اجمع جميع أفراد الأسرة في المطبخ لتحضير هذه الوجبات البسيطة والشهية والمغذية.

وصفات للهالوين: كع كات رقائق الذرة بالشوكولاتة

المكونات:

50 جرام زبدة

100 جرام حليب أو شوكولاتة داكنة ، مقطعة إلى قطع

3 ملاعق كبيرة شراب السكر الذهبي

100 جرام كورن فليكس

نصيحة:

نصيحة للطبخ مع الأطفال

قبل أن تبدئي اربطي أي شعر طويل ، ارتدي مريول المطبخ واغسلي يديك. تأكد من أن طفلك مرتاح في المكان الذي سيطبخ فيه. أثناء الطهي ، اشرح المكونات المختلفة من أين أتت.

وصفات للهالوين: كع كات رقائق الذرة بالشوكولاتة

الطريقة:

الأطفال: وزن المكونات. يمكن للأطفال الأكبر سنًا القيام بذلك بأنفسهم تحت إشراف الاهل ويمكن للصغار المساعدة في صب المكونات أو وضعها في الملعقة في موازين الوزن. ضعي الزبدة والشوكولاتة والشراب الذهبي في قدر أو وعاء قابل للضبط في الميكروويف. ضعي رقائق الذرة في وعاء كبير آخر.

الكبار: تذوب الزبدة والشوكولاتة والشراب الذهبي في القدر على نار خفيفة أو لفترة وجيزة في الميكروويف. اتركيه ليبرد قليلًا قبل سكبه على رقائق الذرة.

الأطفال: قلب المكونات معًا برفق باستخدام ملعقة خشبية. يُسكب المزيج في 12 علبة كب كيك مرتبة على صينية مافن (أو صينية خبز ، إذا لم يكن لديك واحدة). سيحتاج الكبار إلى القيام بذلك للأطفال الأصغر سنًا أو ببساطة الترتيب على صينية والسماح للفوضى بالحدوث. ضعيها في الثلاجة لضبطها. تقدم باردة.

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