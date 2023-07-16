البوابة – مع اقتراب موسم فاكهة التين تعالوا نتعرف على فوائده وأهم الوصفات التي يستخدم بها. التين فاكهة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الوصفات ، سواء كانت حلوة أو مالحة. إليك بعض الأفكار:

وصفات مختلفة باستخدام فاكهة التين



وصفات حلوة:

تارت التين وجبن الماعز: مزيج كلاسيكي ولذيذ دائمًا. تمتلئ العجينة اللاذعة بمزيج من التين وجبن الماعز والعسل ، ثم تُخبز حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

مربى التين: هذه طريقة رائعة لحفظ التين في وقت لاحق من العام. يمكنك استخدام مربى فاكهة التين على الخبز المحمص أو في وصفات الحلويات.

كعكات التين: هذه هي كعكات أمريكية كلاسيكية مصنوعة من التين والسكر والتوابل. إنها وصفة لذيذة لأي مناسبة.

كعكة التين والشوكولاتة: هذه كعكة مثالية لأي مناسبة خاصة. تتكون الكعكة من هريس التين ورقائق الشوكولاتة والمكسرات ، ثم تُغطى بغاناش الشوكولاتة.



وصفات مختلفة باستخدام فاكهة التين

وصفات مالحة:

سلطة التين والبروسكيوتو: هذه السلطة طريقة رائعة لاستخدام فاكهة التين الطازج في الصيف. يقترن التين بالبروسكيوتو والجرجير والخل البلسمي ، وهي وجبة لذيذة ومنعشة.

كروستيني التين وجبن الماعز: هذه مقبلات بسيطة ومثالية للحفلات. الكروستيني مغطاة بجبن الماعز والتين وطبقة بلسمية ، وهي طريقة لذيذة لبدء الوجبة.

بيستو التين والجوز: هذه البيستو طريقة رائعة لإضافة لمسة من الحلاوة لأطباقك المفضلة. إنه مصنوع من التين والجوز والريحان وجبن البارميزان ، ويمكن استخدامه في المعكرونة أو السندويشات أو البيتزا.

مربى التين واللحم المقدد: هذا مربى حلو ولذيذ مثالي لطبق الجبن أو كغطاء للبرغر أو شطائر الجبن المشوي.

فيما يلي وصفة لبيستو التين والجوز:

المكونات:

1 كوب جوز

1 كوب تين طازج ، مقطع إلى أرباع

1/4 كوب جبن بارميزان مبشور

1/4 كوب زيت زيتون بكر ممتاز

1/4 كوب أوراق ريحان طازجة ممزقة

1 فص ثوم مفروم

ملح 1/2 ملعقة صغيرة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

التعليمات:

نحمص الجوز في مقلاة جافة على نار متوسطة لمدة 5-7 دقائق ، أو حتى تفوح رائحته ويصبح لونها بني فاتح.

يُمزج الجوز والتين وجبن البارميزان وزيت الزيتون والريحان والثوم والملح والفلفل في محضر الطعام أو الخلاط.

قم بالمعالجة حتى تصبح ناعمة ، كشط الجوانب حسب الحاجة.

اضبط التوابل حسب الذوق.

يخزن في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

فيما يلي بعض النصائح لعمل بيستو التين والجوز:

استخدم التين الطازج إن أمكن. إذا كنت تستخدم التين المجفف ، انقعه في الماء الساخن لمدة 30 دقيقة قبل استخدامه. حمص الجوز قبل استخدامه. هذا سوف يبرز مذاقهم. استخدم جبن بارميزان عالي الجودة. سيحدث هذا فرقًا كبيرًا في مذاق البيستو. اضبط التوابل حسب الذوق. قد تحتاج إلى إضافة المزيد من الملح أو الفلفل حسب تفضيلاتك. خزن البيستو في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع. يمكن استخدام بيستو التين والجوز في المعكرونة أو السندويشات أو البيتزا أو كغموس للخضروات. كما أنها إضافة لذيذة للسلطات أو كإضافات للمقرمشات.



هذه مجرد أفكار قليلة حول كيفية استخدام فاكهة التين في وصفاتك. بفضل مذاقها وقوامها الفريد ، يمكن أن يضيف التين لمسة لذيذة ومغذية إلى أي طبق.

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