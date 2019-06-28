تعرف على رجيم الفواكه وفوائده لجسم الإنسان

رجيم الفواكه، هو نظام غذائي يعتمد على تناول بعض أنواع الفواكه الطازجة لغناها بمضادات الأكسدة، بغية خسارة الوزن الزائد وإحراق الدهون المتراكمة في الجسم، إضافة إلى تسريع عملية الأيض. فما هو رجيم الفواكه، فوائده وطرق تطبيقه؟

فوائد رجيم الفواكه

تحتوي الفواكه على الكثير من المعادن والفيتامينات الضروريَّة للجسم، فضلًا عن كمٍّ من السكَّريات الطبيعيَّة المفيدة. كما أنَّها قليلة السعرات الحراريَّة، فهي تساعد في خسارة الوزن من خلال تقليل عدد السعرات التي يتم تناولها. إضافة الى الكثير من الفوائد المتمثّلة بالآتي:

رجيم الفواكه لإنقاص الوزن خلال أسبوع

تمدُّ الفواكه الجسم بما يحتاج إليه من العناصر الغذائية اللازمة، في فترة الرجيم.

تُعزِّز الفواكه الشعور بالشبع لفترة طويلة؛ لاحتوائها على نسبة وافرة من الألياف الغذائيَّة التي تزيد الإحساس بالشبع.

تُسهِّل الفواكه عمليَّة الهضم.

تُسرِّع الفواكه عمليَّة التمثيل الغذائي بشكل صحِّي، وبالتالي إنقاص الوزن.

تُفيد الفواكه الصحَّة، وهي تُنشِّط الجسم بشكل كبير؛ لغناها بالماء والسكَّر الطبيعي.

فوائد الفواكه الصحيَّة

الفواكه تُحافظ على ضغط الدم مُعتدلًا؛ لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم

تمتاز الفواكه بفوائد عدة للصحة، وأبرزها:

تُساعد الفواكه في خفض نسبة الـ"كوليسترول" في الدم، وتُحفِّز حركة الأمعاء الطبيعيَّة.

تُحافظ الفواكه على صحَّة الأسنان واللثَّة، وكذلك تقوية الجهاز المناعي؛ لغناها بالفيتامين "ج".

تُحافظ الفواكه على ضغط الدم مُعتدلًا، وتُنظِّم السوائل في الجسم، لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.

تُساعد الفواكه الجسم في إنتاج خلايا الدم الحمر، وتُحافظ على نموِّ الجنين الصحي، لغناها بمادة الفولات.

تحدُّ الفواكه من ظهور علامات التجاعيد المبكِّرة، وهي تحمي الجلد؛ لغناها بمضادات الاكسدة.



المسموح في رجيم الفواكه

خسارة الوزن في أسبوع تتمُّ عند تناول بعض أنواع الفواكه (الكمثرى والتفَّاح والبرتقال واليوسفي "الأفندي")، والخضراوات (الخيار والكرنب والملفوف والطروح وهو نوع من الخيار ويُطلق عليه أيضًا القثاء أو القتة أو المقتة، والخس والكوسة والكزبرة والجرجير والبازلاء والبامية والبقدونس والباذنجان والفاصولياء، وتؤكل هذه الخضراوات طازجة أو مسلوقة.

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