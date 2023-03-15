البوابة - احتفالاً بيوم القديس باتريك، تحضر العائلات الإيرلندية لحم البقر والملفوف وهو طبق شعبي مكون من لحم خاص والخضار. نشأ يوم القديس باتريك في أيرلندا، ولكن يتم الاحتفال به اليوم في جميع أنحاء العالم. في 17 مارس من كل عام ، يجتمع الناس لتكريم القديس الأيرلندي من خلال المسيرات والحفلات وتناول جميع الأطعمة التقليدية الرائعة. يُعرف هذا الطبق أيضًا باسم اللحم المسلوق في نيو إنجلاند ، لكن سلق اللحم دائمًا ما يكون فكرة سيئة. يجعل اللحم قاسيًا ويخرج العصائر.

ما هو لحم البقر المستخدم في الوصفة؟

يُصنع لحم البقر المحفوظ من لحم الصدر ، وهو قطعة غير مكلفة نسبيًا من اللحم البقري. يمر اللحم بعملية معالجة طويلة باستخدام حبيبات كبيرة من الملح الصخري أو الملح ومحلول ملحي. ثم يتم طهيه ببطء ، مما يحول قطعة لحم البقر القاسية إلى قطعة طرية ولذيذة للغاية. الطبخ على نار هادئة وبطيئة هو المفتاح للحصول على لحم بقري محمر طري ولذيذ.

وصفات يوم القديس باتريك: لحم البقر والملفوف

المكونات:

1 بقر بقري بريسكيت 3-4 رطل

1 بصلة

3 حص ثوم

2 ورق الغار

2-3 أكواب ماء

2 رطل بطاطا مقشرة ومقطعة أرباع

2 جزر كبير مفروم

1 رأس صغير من الكرنب مقطع إلى أسافين

وصفات يوم القديس باتريك: لحم البقر والملفوف

طريقة التحضير:

يقطع البصل إلى قطع كبيرة ويوضع في قدر الطهي البطيء. يوضع فوقه اللحم وكيس التوابل . يصب الماء في قدر الطبخ البطيء حتى يغطي اللحم . يضاف الثوم وأوراق الغار . يُطهى على نار خفيفة 8-10 ساعات . بعد الساعات الثلاث الأولى ، تضاف البطاطا والجزر إلى قدر الطهي البطيء . قبل ساعتين من التقديم ، تضاف أسافين الملفوف إلى قدر الطهي البطيء . يُرفع اللحم من قدر الطهي البطيء ويترك لمدة 15 دقيقة قبل تقطيعه إلى شرائح. يقدم مع البطاطا والجزر والملفوف .

ملاحظة:

بمجرد أن ينضج لحم البقر يجب أن يصبح طريًا (عادةً ما يطبخ اللحم لمدة 10 ساعات تقريبًا). يمكن أن تختلف الأجهزة ، إذا لم يكن لحم البقر الخاص بك طريًا ، فمن المحتمل أن يحتاج إلى طهي أطول.

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