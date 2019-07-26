التبولة بالكينوا...طبقٌ شهيّ ومبتكر وعصري في آن واحد

التبولة مع الكينوى هو طبقٌ شهيّ ومبتكر وعصري في آن واحد. لا بد من اتّباع الخطوات المذكورة أدناه للحصول على نتيجة مميزة:

المقادير:

- 20 غراماً من البقدونس المفروم

- 100 غرام من البصل المفروم

- 150 غراماً من البندورة المفرومة

- 50 غراماً من النعناع المفروم

- 120 غراماً من الكينوا المسلوقة

- 30 غراماً من عصير الليمون الحامض

- 70 غراماً من زيت الزيتون

- رشة ملح

- رشة كمون

طريقة التحضير:

- يوضع البقدونس المفروم في صحن، ثم تضاف البندورة المفرومة، النعناع المفروم، الكينوا المسلوقة، عصير الليمون الحامض، زيت الزيتون، الكمون والملح.

- يقلب المزيج جيداً حتى تمام الامتزاج

- توضع السلطة في صحن التقديم وتزيّن بالبندورة وشرائح الليمون كما هو واضح في الفيديو، وتصبح السلطة جاهزة للتقديم.

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