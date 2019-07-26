التبولة بالكينوا...طبقٌ شهيّ ومبتكر وعصري في آن واحد

التبولة مع الكينوى هو طبقٌ شهيّ ومبتكر وعصري في آن واحد. لا بد من اتّباع الخطوات المذكورة أدناه للحصول على نتيجة مميزة:
المقادير:
- 20 غراماً من البقدونس المفروم
- 100 غرام من البصل المفروم
- 150 غراماً من البندورة المفرومة
- 50 غراماً من النعناع المفروم
- 120 غراماً من الكينوا المسلوقة
- 30 غراماً من عصير الليمون الحامض
- 70 غراماً من زيت الزيتون
- رشة ملح
- رشة كمون
طريقة التحضير:
- يوضع البقدونس المفروم في صحن، ثم تضاف البندورة المفرومة، النعناع المفروم، الكينوا المسلوقة، عصير الليمون الحامض، زيت الزيتون، الكمون والملح.
- يقلب المزيج جيداً حتى تمام الامتزاج
- توضع السلطة في صحن التقديم وتزيّن بالبندورة وشرائح الليمون كما هو واضح في الفيديو، وتصبح السلطة جاهزة للتقديم.
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