وصفة الليمون والزنجبيل بالعسل وفوائدها العظيمة

الزنجبيل والعسل كلاهما يقدّمان فوائد جمّة للإنسان في حالة تناولهما كلًا على حدة، ولكن عندما نضيف الزنجبيل للعسل فإنّ الفائدة تتضاعف ويتشكّل لدينا مجموعة من الفوائد الهامة والضرورية للجسم.

يساعد الزنجبيل مع العسل على تقوية الذاكرة وللحفظ وعدم النسيان، ولعلاج الصداع والشقيقة، كما يساعد على العلاج من العشى الليلي.

ومن فوائد الزنجبيل مع العسل أنه يقلل من أعراض الدوخة ودوار البحر ويساهم بشكل فعال في تقوية النظر وعلاج بحة الصوت وصعوبة التكلم وتطهير الحنجرة والقصبة الهوائية والتوتر العصبي.

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وعند القيام بوضع قطرة من العسل والقليل من الزنجبيل على منطقة السرّة بشكل يومي، فذلك يعالج العجيج من المشكلات والأمراض.

العسل المخلوط بالزّنجبيل يساعد في معالجة حالات الصداع المزمن، ويساعد في معالجة آلام العيون، كما يساعد في معالجة التهابات الجيوب الأنفيّة.

العسل مع الزنجبيل يعالجان أيضًا أمراض الربو، وآلام الرّقبة من الخلف ومن الأمام، وفي علاج حالات آلام أسفل الظهر، وعلاج القولون العصبي.

كذلك يساهمان في معالجة الإمساك المزمن. ومشاكل المعدة ومشاكل المرارة. ومنقوع الزنجبيل مع إضافة القليل من العسل يساعدان في تقوية القدرة الجنسيّة لدى الرجال والنساء.

ولتتمكن من تحضير الزنجبيل المطحون مع العسل تحتاج إلى:

• زنجبيل مطحون

• ملعقة عسل

• ملعقة عصير ليمون

طريقة التحضير:

يغلى الزنجبيل المطحون مع الماء لمدّة خمس دقائق، ثم يضاف عصير الليمون ويحلّا بالعسل ويقدم ساخناً.

• يساعد عصير الليمون مع الزنجبيل الدافئ على تخفيف الآم الحلق والتهاب اللوزتين إذا استخدم كغرغرة عدة مراتٍ في اليوم، كما انه يساعد على التخلص من البلغم.

• يعتبر حل لمشاكل الجهاز الهضمي فهو يحل مشاكل الهضم ويعالج الإمساك وينقي الدم ويقضي على البكتيريا الضارة في الأمعاء.

• ينقي البشرة لاحتواء الليمون على فيتامين C فإنه يساعد البشرة على استعادة شبابها ويزودها بالنضارة والتخلص من البثور، عدا عن مقاومة الشيخوخة وتقليل التجاعيد.

• يساعد في علاج التهاب الحلق عندما تشعر بألم في الحلق. أسرع بشرب كوب دافئ من الزنجبيل والليمون وستكون النتائج مذهلة!

• يقوي جهاز المناعة ويساعد على قتل البكتيريا المسببة للالتهاب.

• مفيد لصحة الفم مشروب الزنجبيل والليمون يعمل على إزالة رائحة الفم الكريهة.

• يستخدم لعلاج اللثة الملتهبة بخلط ملعقة من زيت الزيتون مع عصره من الليمون وتدليكها.

• يساعد على إنقاص الوزن كوب واحد يوميًا من مشروب الليمون والزنجبيل المحلى بملعقة صغيرة من العسل صباحا سيساعد على إنقاص الوزن.

• فتح للشهية، وذلك لما يحتويه من فيتامينات ب 2 والريبوفلافين و ب 3 وكالسيوم وبوتاسيوم لهذا فإن تناوله على الإفطار يفتح الشهية طوال اليوم.

• يساعد في تنظيم ضربات القلب بسبب البوتاسيوم وهو مفيدٌ لمرضى الكلى والأمعاء، كما يقوي جدران الأوعية الدموية.

• يمنع نزف اللثة، إذ يساعد على التخفيف من اضطرابات الدورة الدموية وينقي الجسم من السموم.

• المساعدة على تفتت الحصوات المرارية وحصوات الكلى .. وهو معقمٌ ومهدئ للجروح البسيطة ويعمل على تخفيف آلام لدغة النحل والدبور والحشرات.

• يستخدم لإزالة بقع البشرة والتجاعيد.

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