وصفة بطاطا ويدجز بالثوم والفلفل الحار هل ترغب في تناول وجبة خفيفة مقرمشة ومليئة بالحيوية؟ جرب أسافين البطاطا أو البطاطا الودرجز بالفلفل الحار والثوم السهلة واستمتع بها مع غموس من اختيارك. تحتاج الى حفنة من المكونات مثل البطاطا والثوم والزنجبيل وأوراق الكزبرة والدقيق ومسحوق الفلفل الأحمر والأوريجانو ورقائق الفلفل الحار والملح ، وستصبح هذه الأسافين المقرمشة المفضلة لديك. إذا كنت لا ترغب في قلي أسافين البطاطس بعمق ، يمكنك قليها بكميات قليلة من الزيت أو حتى قليها بالهواء لمنحها قوامها المقرمش الذي تشتد الحاجة إليه. طبخ سعيد.

وصفة بطاطا ويدجز بالثوم والفلفل الحار

من المطبخ الهندي

المكونات:

2 حبة بطاطس

½ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر

1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار

1 كوب زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

¼ كوب دقيق مكرر

1 ملعقة صغيرة اوريجانو

ملح

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مقطع

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة

الطريقة:

الخطوة 1 تحضير البطاطا

اغسل البطاطا جيداً وقشرها وقطعها إلى شرائح. تنقع في الماء لمدة 10 دقائق. أضفها الآن إلى وعاء مع الماء والملح. يغلي لمدة 5-6 دقائق.

الخطوة 2 صنع الطين

يُضاف الدقيق المكرر إلى وعاء مع مسحوق الفلفل الأحمر والأوريغانو ورقائق الفلفل الحار والملح. أضف الماء واصنع عجينة. يجب ألا يكون العجين سميكًا جدًا ولا رقيقًا جدًا.

الخطوة 3 نغطي أسافين البطاطا

أضف أسافين البطاطا إلى وعاء واخلطها جيدًا لتغطي جيدًا في الخليط.

الخطوة 4 تقلى الأسافين

الآن قم بتسخين 1 كوب من الزيت في مقلاة. ضعي أسافين في زيت ساخن واقليها على دفعات. تقلى حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا. أخرج شرائح البطاطا المقلية في طبق.

الخطوة 5 التحضير النهائي

سخن 2 ملعقة كبيرة زيت في مقلاة. يضاف الثوم المفروم والزنجبيل المفروم ويقلى لمدة دقيقة. أضف الآن أوراق الكزبرة المفرومة وأسافين البطاطا المقلية. أضف رشة من مسحوق الفلفل الأحمر واخلط جيدًا. اطهي لمدة 1-2 دقيقة فقط.

الخطوة 6 جاهز للتقديم

قدم ودجز الفلفل والثوم مع صلصة من اختيارك واستمتع بها.

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