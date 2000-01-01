وصفة نباتية: بطاطا مهروسة مع الجوز البطاطا المهروسة ليست فقط واحدة من أفضل الأطباق الجانبية التي لدينا ولكنها ترفع من مذاق أي شيء تتناوله معها إلى مستوى آخر تمامًا. من السهل صنعها ومع قوامها الكريمي الذي يذوب في فمك، لا يمكنك التوقف عند وجبة واحدة. أهم شيء يجب تذكره أثناء تحضيرها هو الحصول على القوام والقليل الخفيف للفلفل.

يحتوي الجوز على ثروة من النوع الجيد من الدهون - الدهون المتعددة غير المشبعة ، والتي تعتبر أفضل بالنسبة لك من الدهون المشبعة. لديهم أيضًا كمية عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية. أظهرت الدراسات أن تناول الجوز يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول الضار (الضار) على وجه الخصوص ، ولكنه يقلل أيضًا من الكوليسترول بشكل عام. ومن فوائده أيضاً:

الجوز غني بمضادات الأكسدة. مصدر نباتي فائق لأوميغا 3. قد يقلل من الالتهاب. يعزز صحة الأمعاء. قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. يدعم التحكم في الوزن. قد يساعد في إدارة مرض السكري من النوع 2 ويقلل من مخاطر الإصابة. قد يساعد في خفض ضغط الدم.

في هذه الوصفة ، تُصنع البطاطا المهروسة مع الجوز المطحون ، وصدقنا ، إنها تضيف نكهة جميلة وجذابة إلى الطبق. لتحضير هذه المكونات ، كل ما تحتاجه هو المكونات الصحيحة الجاهزة وأقل من 20 دقيقة في يدك. لذا ، للبدء ، اتبع هذه الوصفة خطوة بخطوة أدناه!

وصفة نباتية: بطاط ا مهروسة مع الجوز

مكونات البطاطا المهروسة مع الجوز:

8 حبات بطاطس

500 مل حليب نباتي حسب الرغبة

فلفل أسود كما هو مطلوب

80 جرام جوز

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون بكر

ملح

وصفة نباتية: بطاط ا مهروسة مع الجوز

طريقة عمل البطاطا المهروسة مع الجوز:

الخطوة 1 اسلقي البطاطا

ابدأ بتقطيع البطاطا إلى مكعبات كبيرة واسلقها حتى تنضج.

الخطوة 2 تخفق البطاطا ويضاف الحليب على دفعات

تُهرس البطاطا وتُخفق مع الجوز المفروم. يضاف الحليب الى ثلاث دفعات مع الاستمرار في خفق مزيج البطاطا والجوز.

الخطوة 3 تتبل ، وتقدم!

يتبل بالملح والفلفل ، يضاف القليل من زيت الزيتون ، يخفق مرة أخرى. قدميه كطبق جانبي مع الخضار المشوية أو الأسماك.

اقرأ أيضاً:

وصفة نباتية: توفو الحمص الشهي

جزر حلو وحار في المقلاة الهوائية