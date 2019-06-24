وصفة لتحضير التشيز كيك باللوتس

ننشر لكم زوار موقع بانيت وصحيفة بانوراما فيما يلي طريقة اعداد تشيز كيك اللوتس ، صحتين وعافية .



مقادير تشيز كيك اللوتس

- بسكويت : 200 غم (بسكويت لوتس / مطحون)

- الزبدة : 100 غراماً (سائلة)

- القرفة : ملعقة صغيرة

- سكر : 2 كوب

- حليب بودرة : 2 كوب

- لبن زبادي : كوب

- القشطة : علبتين

- الزبدة : كوب (زبدة اللوتس / مذوبة بحمام مائي / للتزيين)

- بسكويت : 2 ملعقة كبيرة (بسكويت لوتس / مطحون / للتزيين)

- الفراولة : حبات (للتزيين)



طريقة تحضير تشيز كيك اللوتس

1. ضعي البسكويت المطحون بوعاء الخلط، وأضيفي الزبدة السائلة، والقرفة، واخلطي المكونات باليد حتى يتشكل لديك خليط متجانس.

2. رصي خليط البسكويت بقاع قالب التشيز كيك، وأدخلي القالب للفرن لمدة 5 دقائق، على درجة حرارة 180.

3. لتحضير الطبقة الثانية: اخلطي السكر، مع الحليب البودرة، واللبن الزبادي والقشطة، وصبي الخليط فوق قاعدة البسكويت، وأدخلي القالب للرف السفلي في الفرن لمدة 10 دقائق.

4. ذوبي زبدة اللوتس على حمام مائي، وزيني بها تشيز كيك اللوتس، وأدخليها للثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

5. للتقديم: زيني تشيز كيك اللوتس بالبسكويت المطحون، وحبات من الفراولة الطازجة.



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