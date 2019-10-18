وصفة لعمل الآيس كريم بالشوكلاتة في المنزل

الآيس كريم من الحلويات اللذيذة والباردة التي يمكن تقديمها خلال الصيف، ويمكن عمل طريقتها في المنزل:
مقادير آيس كريم التوفي بحبيبات الشوكولاتة اللذيذة
- القشدة : علبتين
- سكر : نصف كوب
- كريما سائلة : نصف كوب
- كريما بودرة : مغلفين
- صلصة التوفي الجاهزة : 3 ملاعق كبيرة
- الشوكولاتة : 3 ملاعق كبيرة (حبيبات)
- سكر : كوب (لعمل صلصة التوفي)
- القشدة : علبة (لعمل صلصة التوفي)
- الزبدة : ملعقة كبيرة (لعمل صلصة التوفي)
طريقة تحضير آيس كريم التوفي بحبيبات الشوكولاتة اللذيذة
1- نخفق الكريما السائلة مع الكريما البودرة لتجمد ثم نضيف بقية المقادير معاً.
2- لعمل التوفي: نضع السكر والزبدة في قدر على النار وعندما يذوب السكر نضيف علبة القشطة مع التحريك المستمر لتتجانس جميع المقادير.
3- نضيف صلصة التوفي وحبيبات الشوكولاته على وجه الآيس كريم.
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