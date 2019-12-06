وصفة وافل مقرمش للفطور سهلة وبسيطة

تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية، إلا انها قد تكون أكثرها حيرة للشخص، حيث يحب البعض أن يكون فطورهم خفيفًا ويعتمد على مأكولات خفيفة من البيت "الحواضر"، فيما يفضل آخرون الوجبات التي تعتمد على السكر والحلويات مثل الـ "وافل"، لذلك نقدم لكم في هذا المقال وصفه خفيفة لفطور مميز:

مقادير وافل مقرمش للفطور

- طحين : 2 كوب

- بيكنج بودر : 3 ملاعق صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : ربع كوب

- حليب : 2 كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة تحضير وافل مقرمش للفطور

جهزي جهاز الوافل وادهنيه بالزيت. اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج باودر والسكر في وعاء. اخفقي البيض والزيت والحليب والفانيلا. أضيفي خليط الطحين لخليط البيض والزيت والحليب وامزجي حتى تصبح عجينة سائلة. وزعي كمية من الخليط في جهاز الوافل واتركيه لمدة 10 -15 دقيقة حتى تحمر وتتقرمش. قدميه ساخناً إلى جانب صوص الشوكولاتة أو الفواكة والعسل حسب الرغبة.

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