طرق مثالية لوضع الآيلاينر كالنجمات

الطريقة المثالية هي أن تتدربي كل مساء في المنزل

تقع العديد من السيدات في مجموعة من الأخطاء المُزعجة والمتكررة أثناء وضع الآي لاينر، الذي يمنح العينين مظهراً مشرقاً وإطلالةً جذَّابة، مما يؤدي إلى فساد جمال عيونها خصوصاً إن كنت تضعين مكياج العيون السموكي، وإليكِ أهم الأخطاء الشائعة التي تحدث أثناء وضع الآي لاينر والتي يجب تفاديها حتى يمكن الحصول على اطلالة مثالية ساحرة.

كيفية الاستعداد لوضع الآيلاينر

عليك أولاً إعداد بشرتك عبر تطبيق ظل عيون أو باودر حتى يستطيع الاي لاينر سواء الهلامي أو السائل من التمسك جيداً في جفن العين، وللحصول على خط متساو يمكنك استخدام فرشاة حتى تساعدك في رسم خط متساو على طول الرموش.

الاستعداد يتطلب الكثير من التدريب، خاصة وان معظم السيدات لا يتوفرن على منضدة زينة جميلة في غرفهن أو في حماماتهن كنجمات السينما، لكن لا تقلقي!!! إن الوضعية الأكثر ملاءمة لوضع مكياج العيون، هي بالجلوس مباشرة بحيث تكون عينيك على مستوى المرآة.

ينصح المختصون بوضع خط متساو باستخدام قلم رصاص خفيف لرسم الخط، وجعله متساويا. بمجرد أن تتقني هذا الرسم، يمكنك البدء في رسم الخطوط العريضة لمكياج الخمسينات مثل ايمي واينهاوسوأديل.

الطرق المثالية لوضع الآيلاينر

ارسمي خطاً رفيعاً من الكحل الأسود على جفنكِ العلوي ومن الأفضل أن تكون عينيك مفتوحتين نسبياً، بعد ذلك قومي بتمديد خط الكحل إلى زاويةِ عينكِ الخارجية واجعلي خط الكحل ناعماً بلا زوائد غير مرغوب بها حتى يساعد على أن يكون الخط يتبع تماماً شكل العين والرموش. وعند القيام بذلك، سوفتسيطرين على المنحنى المثالي وسمك خط الاي لاينر.

في كثير من الأحيان نعتقد بأن خط الاي لاينر يجب أن يتم دفعة واحدة، دون ارتجاف، لكن هذا خطأ فليست كل السيدات خبيرات في وضع الاي لاينر، فمن الأفضل أن نمضي خطوة خطوة، ببطء وبشكل متكرر.

نصيحة: الطريقة المثالية هي أن تتدربي كل مساء في المنزل، لاختبار موهبتك في وضع الاي لاينر حتى تتقنينه جيداً.

المكياج المثالي

إذا كنت ترغبين في نتيجة مثالية، فمن الأفضل أن تختاري مستحضرات ذات جودة عالية. وأن لا تستخدمي قلم كحل قديم تمتلكينه، لأنه سيكون جافاً وفقد سيولته وجودته. اليوم، توفر العلامات التجارية آي لاينر بتركيبات وتصاميم مثالية تكون فعالة وخالية من العيوب، اقتنيها حتى تستمتعي بمزاياها.

حافظي على هدوئك

لن تتوفقي من المرة الأولى في الحصول على آي لاينر القطة الذي ترغبين فيه. ما عليك سوى استخدام قطن أو قماشة مبللة لمسح المنطقة الملطخة، لذلك وجب عليك البقاء هادئة وتبيني عن براعتك ودقتك. بعدها ضعي قليلاً من ظل العيون، وارسمي خطاً جديداً.

إذا قمت بمسح الاي لاينر ككل فقد تتسببين بهيجان العين، كما أنها ستكون مضيعة للوقت. وأخيراً، في حالات الطوارئ، يجدر بك اتباع الخطوات حتى لا تحصلي على نتائج غير مرضية مخيبة للآمال.

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