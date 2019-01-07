7 خطوات لوضع الزيت على الشعر والاستفادة منه بأكبر نتيجة ممكنة

قبل وضع الزيت احرصي على أن تكون فروة الرأس نظيفة من الزيوت والأوساخ

ثقة النفس للمرأة ترتبط في كثير من الأحياة بحالة الشّعر، لذلك من الجيّد أن تكرسي بعض الوقت لصحته، ومن أجل ذلك سنتحدث في هذا المقال عن الطريقة والمدة اللازمة لوضع الزيت على الشعر والتي تضمن لكِ الاستفادة من الزيت بأكبر نتيجة ممكنة وهي:

- احرصي على أن تكون فروة الرأس نظيفة من الزيوت والأوساخ، لذلك احرصي على غسل رأسك قبل وضع الزيت للحصول على الاستفادة.

- جففي شعرك تماماً، ثم قومي بوضع الزيت بنفس اليوم أو باليوم الذي يلي تنظيف فروة الرأس على شعرك قبل تراكم الأوساخ عليه مرةً أخرى.

- بعدها دلّكي شعرك بالزيت، بعد أن تقومي بتدفئته قليلاً لمدة ١٠-١٥ دقيقة.

- اتركيه لمدة ٣ ساعات على شعرك قبل القيام بغسله بالشامبو والماء.

- يمكنك تركه على الشعر لمدة ليلة كاملة ولكن تجنّبي تركه لأكثر من ٢٤ ساعة لأنّ ذلك يضعف الشعر.

- يُنصح بعمل حمام الزيت مرة في الأسبوع على الأقل ومرتين في الأسبوع للواتي يعانين من الشعر الجاف.

- تجنّبي وضع الزيت على شعرك إذا كان الجوّ رطباً أو إذا كان شعرك مفرزاً للزيت لأنّ ذلك يعمل على زيادة إفراز الزيت من الغدد الدهنية للرأس.

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