وفقًا للخبراء...اختيار هذا اللون لطلاء غرفتك سيعزز جودة نومك

مواجهة صعوبة في النوم تعد من أكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وفي حين أن هناك العديد من الحلول التي يمكن اللجوء إليها، مثل الاعتماد على مشروبات مهدئة أو أعشاب أو أحيانًا الاعتماد على عقار منوم، إلا أن الحل قد يكون بسيطًا للغاية لا يتُوقع.
على عكس ما قد تتوقعينه، يكمن الحل في طلاء غرفة نومك، نعم! فوفق لما كشفته "هير" الأيرلندية، يوضح الخبراء أن اللون الأزرق بمختلف درجاته هو أفضل ما مكن اختياره لطلاء غرفة نومك.
يوضح الخبراء أن اللون الأزرق بدرجاته، يساعد في إضفاء أجواء هادئة ومسالمة في المكان، وخاصة غرفة النوم، حيث يعزز من جودة نومك ويجعلك تحصلين على قسط من الراحة دون قلق أو انزعاج.
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وإذا أردتِ تجربة الأمر ولكن تشعرين أن طلاء الجدران بالأزرق، أمرًا مبالغ فيه، ينصحك الخبراء باستبدال الفكرة، واختيار مفارش أو أغطية السرير بإحدى درجات الأزرق، والتي ستقدم نفس النتيجة المهدئة أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، ينصحك خبير الديكور الداخلي "براين باتريك"، ببدء تجربة الفكرة مع درجة الأزرق الرمادي، حتى تتأقلمي، كما أن هذا اللون سيبدو رائعًا مع جدران غرفتك البيضاء.
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وينصح براين أيضًا بتنسيق درجات الأزرق مع درجات الشمبانيا أو النيود، كما ينصح أيضًا باختيار الدرجات الهادئة من الأزرق، وليس تلك الداكنة والحادة.
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