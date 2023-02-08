يعتبر الاهتمام بالمظهر الخارجي من أساسيات هذا العصر في الوقت، حيث باتت المرأة مضطرة أكثر من أي وقت مضى للاهتمام بنفسها وجمالها وشبابها الدائم، وذلك أصبح متاحاً مع التقدم العلمي والتطور الكبير في المجال التجميلي والذي يسمح للمرأة بأن تحافظ على شبابها طالما أرادت ذلك.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الأطعمة التي تساعدك على المحافظة على شباب البشرة ومحاربة الشيخوخة، من دون اللجوء الى عمليات التجميل تعرفي عليها معنا وتألقي جمالاً وشباباً في يوم المرأة العالمي:

يوم المرأة العالمي 2023: هذه الأطعمة تحافظ على شباب بشرتكِ

السبانخ

السبانخ يحتوي على مجموعة كبيرة من فيتامين الحديد والمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات C و A والتي تحارب الشيخوخة وتؤخر ظهورها وتحافظ على شباب البشرة.

العنب

العنب يحتوي على الكثير من المواد النافعة والمفيدة للصحة والتي تساعدك في تحقيق المزيد من الرشاقة وتحافظ على جمال ونضارة البشرة وايضاً تحارب علامات التقدم في السن.

المكسرات النيئة

المكسرات النيئة وخصوصاً اللوز له فوائده صحية كثيرة ومتنوعة، ويحتوي على نسبة عالية من الزنك كما أنه غني بفيتامين E الأمر الذي يحافظ على شبابك، لأطول فترة ممكنة.

الشوكولاته السوداء

الشوكولاته السوداء تحتوي في تركيبتها على الكثير من مضادات الأكسدة وقدرتها العالية على محاربة الشيخوخة خاصةً إذا ماتم تناولها بشكل معتدل تجنباً للإصابة بالسمنة.

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني التي تتميز بطعمها اللذيذ والمحبب ولها فوائد كثيرة وعديدة فهي غنية جداً بالمواد الغذائية وفيتامين E بشكل خاص، بالإضافة إلى أنها تحارب الشيخوخة لاحتوائها على حمض الفوليك.

الأفوكادو

الأفوكادو تحتوي على زيت طبيعي يساعد على شد ترهلات البشرة وترطيبها بشكل عميق، بالإضافة إلى أنها غنية جداً بالأحماض الدهنية غير المشبعة الصحية والمفيدة للجهاز المناعي للجسم.

التوت

التوت بجميع أنواعه فهو من الأطعمة المحاربة للشيخوخة والرائعة للصحة وغني بمضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة التى تسبب التجاعيد والسرطان كما أنه يحفز عملية إنتاج الجسم لبروتين الكولاجين المسؤول الأول عن شباب البشرة حيث يحافظ على بشرتك مشدودة ناعمة.

الماء

يحتاج الجسم للماء وذلك للمحافظة على نضارة البشرة ورطوبتها وبالتالي شبابه لتناول كمية كبيرة من الماء يومياً، يعتبرالماء ضروري جداً ولا يخفى على أحد أهميته للحصول على مظهر مفعم بالحيوية والشباب.

أطعمة مُرة أضيفيها في نظامك الغذائي

الشاي الأخضر

القرع المُر

الخضروات الورقية الصليبية

الكاكاو:

قشور الحمضيات

عادات جمالية سيئة تسبب الشيخوخة المبكرة

الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل

إهمال تنظيف البشرة بالطرق الصحية المناسبة لنوعها

الإفراط في استخدام مرطبات الجسم والزيوت الطبيعة

ربط الشعر لفترات طويلة

تجفيف الشعر بدرجات حرارية عالية

عدم استخدام واقي الشمس للوجه واليدين يوميا

فرك العينين

تمارين رياضية لتجنب الشيخوخة المبكرة

تمرين رفع الأثقال

تمرين رفع الأثقال العلوية

تمرين الضغط

تمارين الاندفاع

التمارين الهوائية مثل الركض والمشي

تمارين تاي تشي

تمارين الاندفاع

يوم المرأة العالمي 2023

تهنئة يوم المرأة العالمي

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