الإسراء والمعراج هي الرحلة الأرضية التي سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم على براقة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما إن وصل هناك حتى وجد الأنبياء جميعاً فصلى بهم إماماً.

رحلة المعراج هي الرحلة السماوية التي عرج وصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم للسماء ورأى عند كل سماء نبي من الأنبياء واطلع على الغيب والجزاء على بعض الأعمل حتى صعد للسماء السابعة حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى.

الإسراء والمعراج هي رحلة لجبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم من رب الخلق فحينما هاجمه أهل الارض وسبوه وضربوه، فتح الله له أبواباً من المعجزات في الأرض والسماء.

​فضل ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج هي نقطة تحول في طريق الدعوة إلى الله.

أثبتت نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه.

تعد دعمًا نفسيًا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجته، خديجة، وعمه أبو طالب رضي الله عنهما.

تكريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واطلاع على الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله.

كشفت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يحظَ بها أحد من أهل السماوات والأرض.

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إمامًا للأنبياء هي أكبر دليل على أنه خاتم المرسلين وشهيدًا على الناس.

جزاء صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثباته على الكفار، ولفراق أحبته.

ليلة الإسراء والمعراج هي اختبارًا لصبر المؤمنين وصدقهم في اتباعهم لدعوة الإسلامية، لأنها فوق مستوى العقل البشري.

ثقة أبو بكر الصديق بالرسول كانت كبيرة، فقد ثبت في هذا الموقف عندما كذبه الكثير من أهل مكة وارتدوا عن دينهم.

أثبتت أن كل الأنبياء يعبدون الله عز وجل وهم إخوة ودينهم واحد.

​فضل ليلة الإسراء والمعراج أنها دلت على أهمية ومكانة المسجد الأقصى وأيضاً أهمية المحافظة عليه والعمل على استعادته مرة أخرى.

دعاء ليلة الاسراء والمعراج مستجاب

اللهم يا رب يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في امر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

اللهم يا رب ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ».

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي.

اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، قال الشيخ ابن باز رحمه الله :ليس له أصل، ولم تُحفظ هذه الليلة بل أُنسيها الناس، ولا يُعلم أنها في رجب،ثم لو عُلم ذلك وأنها في رجب أو شعبان أو شوال أو غير ذلك لم يجز للناس أن يحتفلوا بها؛ لأنهم بذلك يستدركون على الرسولﷺ؛لأن الرسولﷺ لم يفعل ذلك ولا أصحابه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا إذا كانت ليلة الإسراء تُعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها، ولا على عشرها، ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شُرِع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره.

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